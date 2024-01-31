宣传新作《DeadMan》的赵震雄曝餐厅服务生趣闻、金喜爱报名英文补习班秒被上传Kakao

演员赵震雄日前来到张度妍的YT频道作客，为即将在新年档期於韩国上映的新电影作品《DeadMan》进行宣传活动。

主持人张度妍当日提到了有关赵震雄一则相当有名的趣事，也就是他与某餐厅工读生的默契。话说某餐厅的工读生，第一次在餐厅看见赵震雄来访时，兴起了粉丝心情并表示「好想和他拍张照」，不过当他发现赵震雄其实常常会来到这家餐厅，於是在态度上出现了转变。



该工读生曾在网路上留言表示演员赵震雄来到了他打工的餐厅，让他非常开心，后来发现赵震雄竟然常常出现！赵震雄也马上知道这是哪一家餐厅，接著向金喜爱说明是在狎鸥亭，有一次电影VIP试映会后，他受到邀请而到了那家餐厅，许多业界内电影人都来了，给彼此应援鼓励，通常如果是自己的电影作品可能不会待太长时间，不过观赏别人的电影就是幸福，没有压力。



眼看大家纷纷醉倒，赵震雄把大家一一送上车以后，成了最后一位离开的人，他向工读生道谢后离开，一开始工读生觉得他「好有义气」，后来发现每次有电影作品的聚餐就会看到赵震雄……不是他演出的电影也会来，於是就上传的留言变成「赵震雄又来了」。赵震雄还对著镜头说「总有一天我会把你找出来～」相当趣味。



金喜爱与赵震雄合作新电影《DeadMan》，也表示因为出道早，似乎没有太多时间过普通人的生活，於是她报名了英文会话班，当她进教室就引发议论纷纷，同班同学都纷纷上传通讯软体说「金喜爱在这！」后来她也偶尔会在课后与同学到补习班楼下咖啡厅去吃吃喝喝，体会到了美式咖啡加三明治的美味。现在的她是一边踩著飞轮一边听英文广播的，金喜爱表示并不是抱著学习的心情，而是因此感到生活相当幸福。

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