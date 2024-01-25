金南珠&车银优新剧《Wonderful World》首支预告释出，悬疑氛围+颠覆演技引关注！3月1日Disney+独家上线

Disney+又一新作《Wonderful World》今日终於公开预告片！早在选角阶段就因金南珠和车银优这对年龄跨度较大的主演搭档备受关注，首版预告更让人感到期待了！

《Wonderful World》是一部悬疑惊悚剧，讲述殷秀贤（金南珠 饰）亲自处决杀害儿子的凶手，并深入探究那一天的秘密。

预告片以金南珠的独白开头：「一切都因那天的事件而起。 」画面闪过著火的房子、墓地、手术室等等，金南珠困惑地质问：「你都不觉得我可怕吗？」



车银优饰演的「权善律」出身富裕家庭但痛失双亲，眼含悲愤地问：「你觉得我过得好吗？你知道人最痛苦是什么时候吗？」不同於以往作品中优雅阳光的形象，这一次车银优展现出颓废伤痛的另一面，让不少粉丝格外期待。



金刚於饰演金南珠的丈夫、林世美饰演金南珠的挚友，亦展现了强烈的存在感。 最后一幕车银优在雨中为金南珠撑伞，字幕写道：「悲剧的序幕。 」



《Wonderful World》由《Voice 2》《Tracer》导演李胜英执导，《清潭洞丑闻》《谎言的谎言》的编剧金智恩执笔，将於3月1日通过MBC播出，海外由Disney+独家上线。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻