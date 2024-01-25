[讨论]近期以「婚姻出轨」为起点，剧情却神展开的电视剧：《我的Happy End》、《和我老公结婚吧》、《遗赠的秘密》

最近精彩的人气新电视剧不少，也有许多电视剧在一登场就出现了「老公不伦」的状况，不过后续剧情都各自精采展开，完全没有类似的故事。以下三部作品大家都开箱了吗？

《我的Happy End》：张娜拉面对老公劈腿闺密，决心反击

张娜拉饰演的徐才媛一角，身为事业上的女强人，幼稚园女儿主要由职业为教授的老公孙浩俊来照顾。某日她却目睹了老公打扮帅气在外等待女伴，而前来赴约的竟是自己视为闺密的老友苏怡贤！她开始发现老公的双面人生，原以为正要开始女性的复仇，但问题却出在她的忧郁症导致解离型失忆！



老公孙浩俊认为自己先被戴了绿帽，於是下定决心伤害张娜拉，才决定出轨她的闺密，不过当他发现这一切是因为老婆遭人设局，他开始挖出七年前的真相！但同时也后悔自己的出轨行为，一切都回不去了……



《和我老公结婚吧》：朴敏英癌末目睹老公劈腿假面闺密，幸运重启人生

一登场就已是胃癌末期患者的朴敏英，有著一个关心她的闺密宋昰昀，正渐渐步入死亡。当她想了却最后的心愿时，却在家中目睹老公跟闺密在床上亲密互动，言谈中还提到正在等待著她的离世。她用尽最后力气反击，最后却被他们意外害死而丧命。



一醒来的她却回到了10年前，当时自己还没嫁给老公李伊庚，闺密也在同公司上班，她终於发现闺密的假面，从学生时期到职场都不安好心，有了第二次人生的朴敏英，身边还有父亲派来的护花使者罗人友，她一一揭开闺密的恶行，是痛快复仇的爽剧。

《遗赠的秘密》：靠马屁生存的小教授金贤珠，对丈夫已无信任

N台刚公开的延尚昊导演作品《遗赠的秘密》（《先山》），描述金贤珠所饰演的一位校园小教授，靠著帮老师出版书籍讨好老师，争取升为正职却未能如愿，同时还找人调查著自己的老公朴成勋，发现老公与其他女子进出MOTEL，几乎心死。



此时金贤珠莫名其妙被通知需要继承叔叔的一片墓地，虽是劈腿的老公但也跟著她处理叔叔后事，在葬礼现场却出现了她同父异母的弟弟刘庆秀，弟弟行为举止怪异引人侧目，她也不得不提高警觉。回程与老公吵了一架分道扬镳后，隔日朴成勋却离奇死亡！这片墓地到底有什么秘密……

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