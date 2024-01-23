[有片]一次看到IU跟BTS V也让人太期待了！IU新曲「Love wins all」短预告抢先公开

终於等到IU新曲公开啦！所属公司EDAM娱乐於1月22日深夜透过官方SNS频道公开了新曲「Love wins all」的短预告。IU与BTS V的合作引发话题讨论。

公开的Trailer影片中，一栋几乎完全感受不到人类体温的废墟，堆积著许多老旧的衣物，桌子上还有残余的食物，但看起来已经许久没有人来过，环境显得荒废脏乱。两人发现了一台摄影机并且相互拍摄，V透过摄影机捕捉著IU的样貌，背后散发著强烈光线，短发造型的IU脸上似乎带著伤痕，接下来在IU镜头前的V也是一样，脸上带著伤痕，表情茫然。两人将上演什么样的末日故事，影片最后更是公开了一句IU的歌声，令人相当期待。



IU这首新曲「Love wins all」是一首以钢琴为前奏起始，起承转合相当明确的抒情曲，拥有多首脍炙人口热门金曲的IU，如《Love poem》《秘密》等一推出就在深受广大歌迷们的喜爱，本次的MV也特别找来了去年上映的强片《水泥乌托邦》的导演严泰华执导，邀请BTS成员V共同演出，从公开前就已经成为大家关注的焦点。



「Love wins all」的MV将於1月24日的午夜时分公开，曲目音源也将於同日的韩国时间下午六点透过主要的线上音源网站公开。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻