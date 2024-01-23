从受害者变成离婚主因〜《我的Happy End》孙浩俊为报复而出轨却发现老婆惨遭设局！张娜拉病情恶化上演失忆梗！（EP.7 – 8）

[有雷]《我的Happy End》剧情真的太反转，每一集讯息量都很大，从前几集发现孙浩俊出轨而咄咄逼人的张娜拉，发现老公出轨的原因竟是自己造成！记忆不完全的她却想不起来孩子的父亲是谁…孙浩俊得知老婆病情不轻，决定查出当日真相，发现有人满怀恶意破坏他们的美好生活……

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才媛（张娜拉饰）被讯息提醒，原来老公纯永（孙浩俊饰）曾做过亲子鉴定，她翻箱倒柜找出了文件，发现雅璘的生父竟然不是纯永！原来纯永对她满怀恨意就是因为自己戴了绿帽。始料未及老公劈腿闺密的主因竟是自己造成，让才媛陷入崩溃。态度转变的她甚至向纯永下跪认错，担心孩子长大后会如何看待自己。



才媛昏睡消失了2日后，再度回到公司上班，却有些衔接不上，让大家觉得她的精神状态不佳，回到家中面对纯永，竟然像是什么事都没发生那样，一家和乐共进晚餐，令纯永感觉相当诡异，询问了岳父，也同时知道了才媛从年轻时就罹患精神疾病，这样的状况似乎像高中时曾发病一样，属於解离型失忆症，才媛虽不自觉，甚至对於抢了老公的闺密昀昣（苏怡贤饰）像以前一样好，昀昣感觉到才媛病情发作，不禁窃喜。



不仅才媛遭到神秘人AMI威胁长达7年，许纯永也同样因为此人的陌生信件与照片，发现自己不是雅璘的生父。他发现才媛可能在多年前的发表会上遭人设局迷奸，开始收集线索找出当日的嫌疑人。纯永对於自己的复仇出轨感到后悔，同时也发现小三昀昣行径可疑，利用他死去的哥哥许治永的名字办手机连络学生白胜奎，并以金钱驱使他攻击才媛，胜奎打算收手，却被昀昣从高楼推下…昀昣打电话向父亲求救，录音档也被纯永掌握。



昀昣内心嫉妒著才媛拥有的一切，她的才华、她的父亲、她的幸福家庭，昀昣知道才媛的病情就是她的弱点，刻意带她回到高中校园，希望那些回忆刺激才媛，让她想起现在老公出轨的真相，不过才媛并没有因此被触发，反而言谈间仍展现出她对於昀昣的深厚信任与友情。



纯永找出了7年前的产品发表会当日所有进出的人，并且一一进行DNA比对，仅剩下一位最有可疑的男子，纯永从太吾那里得知这男子就是昀昣的前男友，他是否就是雅璘的爸爸呢？究竟当时设局的人是谁？



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