Super Junior-L.S.S.发行韩国出道曲《Suit Up》，西装睡裤抢镜！亚洲巡演《THE SHOW ： Th3ee Guys》2月开跑

Super Junior的小分队组合Super Junior-L.S.S.於1月22日下午6点发布了单曲《Suit Up》。

《Suit Up》是一首流行舞曲，在标志性的合成贝斯上叠加吉他、凸显出庞克氛围，舞蹈间奏则加入迷人的电吉他独奏。 歌词在Super Junior基础上加入Super Junior-L.S.S.独特的机智感，表达了随时准备、充满自信的形象。



Super Junior在过去已推出多个个性强烈的小分队组合，包括Super Junior-K.R.Y.、Super Junior-T和Super Junior-D&E，曲风横跨抒情、trot、舞曲等多个风格。

Super Junior-L.S.S.是在Super Junior演唱会《Super Show》上展示了独特舞台后成立的，由利特、神童、始源3名成员组成，在综艺节目中也十分活跃。 Super Junior-L.S.S.表示小分队最大魅力就是三位成员，最大看点就是他们的热情。







另外，Super Junior-L.S.S.将於2月3日至4日在首尔光云大学东海文化艺术馆大剧场举办演唱会《SUPER JUNIOR-L.S.S. THE SHOW： Th3ee Guys》，随后赴香港、雅加达、胡志明市、曼谷、台北等城市继续开唱。



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