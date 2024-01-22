曹世镐首度爆恋爱！女友小9岁，计画今年结婚

正和刘在锡一同主持主持《刘Quiz》，也担任过《无限挑战》、《Happy Together 3》等各大综艺班底的谐星（喜剧演员）曹世镐，今日有媒体报导其恋爱新闻，与小9岁的圈外人交往中。

据《SPOTV NEWS》报导，今年42岁的曹世镐，交往对象是1991年生的的圈外人，两人相差9岁。报导形容曹世镐女友是美貌与知性兼备的女性，两人是因为在时尚等方面有共同兴趣而变得亲近，尔后发展恋人，交往大约1年，且正准备今年步入礼堂。曹世镐是在向亲近的同事与熟人表达结婚的决心后，得到了祝福。



该报导更提及上月《刘QUIZ ON THE BLOCK》，曹世镐向张娜拉问及喜帖之事，刘在锡笑问：「为什么好奇这个？」曹世镐大概当时就有了结婚想法。

《TVDaily》求证曹世镐所属公司Image 9 Communications得到了确认，曹世镐稍早也亲自在个人IG发布喜讯：

「大家好，我是曹世镐。今天应该有人看过报导了，现在应该也有人透过这篇文知道了。^^ 第一次出现我的恋爱报导，偶尔在《刘QUIZ》和在锡哥说悄悄话的时候，可能也有人察觉到，有时候写的文中也有人替我加油能快点找到好的人。

有了对我来说很珍贵、想一起度过很常一段时间的人了！在一起了将近一年的时间，因为两人确信就是彼此了，所以决定更珍惜往后的时间。写给大家这篇文虽然有些害羞，但能收到大家共同的祝福很感谢。^^ 只想感谢大家一直以来的支持，我会和珍贵的人好好走下去的！！今天也度过幸福的一天吧！♥」



底下可见圈内同事Super Junior希澈留言「嫂子是王美人（很美的意思）」，李龙真留言「终於能参加婚礼了」给予祝福。



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