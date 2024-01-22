《与恶魔有约》金裕贞女财阀霸气形象很成功，终映感言：到曦和九元透过彼此成长和进步，现实中的我也是！

金裕贞表达了对韩剧《与恶魔有约》完结后的爱与不舍，更表示拍摄期间一直很开心～。

SBS X Netflix 热门奇幻浪漫喜剧《与恶魔有约》上周赢来大结局（完结），金裕贞在戏里饰演的未来餐饮代表「都到曦」霸气职场女性形象非常成功，与宋江所饰演的「恶魔：郑九元」收获了不少CP粉。



金裕贞在完结后，透过经纪公司Awesome娱乐发表了终映感言：「当我第一次遇到《与恶魔有约》 时，期待著展现出与以往不同面貌而开始了拍摄。 就像到曦和九元透过彼此而成长和进步一样，我也在出演《与恶魔有约》的过程中成长和进步了很多。



我在拍摄现场和导演、演员们一起讨论了很多有趣的场面，也提出了很多想法（创意），拍摄过程非常开心。希望观看《与恶魔有约》 的观众朋友们在追剧的这段时间也渡过了愉快的时光，真心感谢在孤独的到曦身边给予陪伴的所有人。」



▼金裕贞分享了和《与恶魔有约》演员和工作人员的合照，当中还有自己与宋江的剪影合照：

此外，金裕贞之后将会在 Netflix 另一部漫改韩剧《炸鸡块》中特别出演「崔敏儿」一角，以全新的面貌再次与观众见面。

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▼官方释出的EP.16精华片段：



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