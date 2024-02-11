李圣经作为朴炯植的「暧昧女」特别出演《低谷医生》！曾和朴信惠合作《Doctors》，还以《金师傅》造型一起合照 池昌旭《欢迎回到三达里》边彩排边抽菸！画面曝光遭网友指责，经纪公司：很抱歉让大家失望 朴宝剑、金所泫、宋江、金裕贞上演韩剧版《换乘恋爱》？他们不管怎么配，都是「高颜值梦幻CP」组合啊！ 【K社韩国小百科】韩国国会通过「禁食狗肉」法案 不小心用完一整箱卫生纸的10部温馨感人韩剧！从《衣袖红镶边、遗物整理、耀眼》到《死期将至》都超好哭~ 《泪之女王》悲情主角竟是金秀贤！入赘财阀家变受气包，哭诉金智媛背弃诺言：「不是说好不让我流泪吗！」

日前在 YouTube 上公开的《欢迎回到三达里》的花絮中，池昌旭在室内抽菸的场面遭到网友们指责。

影片中，池昌旭和申惠善、李在源等剧中老鹰五兄弟演员们进行彩排时，他将电子菸放在嘴边，然后再放下。因此网友们对室内吸菸的指责接连不断，在 The qoo 留言已经突破1000则，韩网友：「竟然在其他演员面前那样」、「滤镜破碎」、「C8，旁边的人有什么罪啊」、「看了《三达里》很喜欢池昌旭，现在再见了」、「为什么么这么多男艺人在室内抽菸」、「导演、女演员和工作人员都在唉」、「真的自私又没概念的人」、「目中无人啊」、「不管是不是在室内，都超级没有礼貌」等等。



창욱아~ 창욱아~ 우리 웰컴투 삼달리 지창욱아~~

너 왜 다른 배우들 열심히 리허설 하는데 실내흡연해? pic.twitter.com/52ehGwwDmM — 뽀송이 (@BBOSONGEEEEE) February 10, 2024

相关争议场面已经被剪辑掉，今日（11日）池昌旭的经纪公司 Spring Company 也公开道歉文：「1月26日公开的电视剧花絮中，向因池昌旭的行动而感到不便的所有人表示歉意。」经纪公司解释说：「相关影片中，包含池昌旭在室内使用电子烟的场面，不恰当的场面给观众带来不便。池昌旭也意识到这是不恰当的行爲，让很多人失望，感到很抱歉，再次向收看节目的观众们、现场的工作人员、出演者、喜爱作品的观众们表示深深的歉意。」

同时，还补充道：「通过这次事件，我们会特别注意不要让不恰当的行爲再次发生，因爲这次事件让很多人担心，真心道歉。」



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