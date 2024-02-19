2023年Netflix最受欢迎的韩剧TOP10，这部果然拿下了第一名！JTBC剧占大半

目前，K-Drama（韩剧）在全世界剧迷们心中的地位越来越高，韩剧以多元化的故事情节、高颜值主演阵容、沈浸式的叙事手法、产生共鸣的台词以及唯美的影像美等牢牢抓住了全球剧迷的眼球，刚刚过去的2023年也有不少好剧推出，在Netflix平台上，哪部是最受欢迎、 观看人数最多的作品呢？

从公开的榜单来看，由李俊昊和润娥携手主演的《欢迎来到王之国》拔得头筹，累计观看时长为4.46亿小时，观影人数高达3400万。 紧随其后的有《与恶魔有约》、《浪漫速成班》、《大力女子姜南顺》、《猎犬》、《车贞淑医生》、《欢迎回到三达里》、《恋爱不可抗力》、《京城生物》第一季、《坏妈妈》等（2-10位）。



《欢迎来到王之国》因李俊昊、润娥这对高颜值 CP 加盟，早在开播前就热度爆表，加上轻松的喜剧题材，很快成了大家追剧的重点之一。 播出当时不仅在韩国本土、亚洲掀起热潮，更连续三周登上Netflix非英语系列全球第一，也成为继《黑暗荣耀》后，第五部霸榜Netflix综合剧集全球总冠军的韩剧，实力不容小觑。

韩国网民对於这个排名感到惊讶，大家纷纷评论称：「《欢迎来到王之国》一定是得到了很多国际观众的支持吧，谢谢国际粉丝们」、「《与恶魔有约》很有趣」、 「《欢迎来到王之国》和《欢迎回到三达里》很不错」，「我看了其中的七部剧」，「我只看了一部」，「《坏妈妈》真的很好看」，「哇，看看前十名里的JTBC剧集，居然那么多」，「这些选择真不错」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻