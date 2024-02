2023年Netflix最受欢迎的韩剧TOP10，这部果然拿下了第一名！JTBC剧占大半

目前,K-Drama(韩剧)在全世界剧迷们心中的地位越来越高,韩剧以多元化的故事情节、高颜值主演阵容、沈浸式的叙事手法、产生共鸣的台词以及唯美的影像美等牢牢抓住了全球剧迷的眼球,刚刚过去的2023年也有不少好剧推出,在Netflix平台上,哪部是最受欢迎、 观看人数最多的作品呢?

从公开的榜单来看,由李俊昊和润娥携手主演的《欢迎来到王之国》拔得头筹,累计观看时长为4.46亿小时,观影人数高达3400万。 紧随其后的有《与恶魔有约》、《浪漫速成班》、《大力女子姜南顺》、《猎犬》、《车贞淑医生》、《欢迎回到三达里》、《恋爱不可抗力》、《京城生物》第一季、《坏妈妈》等(2-10位)。



