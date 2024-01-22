这次连神也认输～《与恶魔有约》宋江与金裕贞注定离不开〜这一世终於拥有幸福（EP.15 – 16完）

[有雷] 《与恶魔有约》自开播以来收视率虽一度跌至3％以下，不过在最后几集也终於再回升了一点点。原本打算就此消失的恶魔宋江，却因为诈死的卢硕民反击，而不顾自己灰飞烟灭的结果而救回金裕贞一命，回到孤独的金裕贞重拾前世记忆，为了与恶魔签订契约再度召唤他…

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九元（宋江饰）决定离开都到曦（金裕贞饰）而自行消失，到曦藉由各种方式麻醉自己，不过九元从未真正离开，总是在到曦熟睡时回到她的身边，为她治疗伤口，细心照顾著她，到曦似乎也有所察觉。原本在九元身边的朴室长也不舍看见到曦伤心，於是给了到曦十字架项炼，希望能够帮助她寻回前世记忆。



到曦终於知道了自己前世的身份，原来是身为伎生的月心，正因万念俱灰而想要到河边寻死，却在那时遇见了少爷漓善，两人坠入爱河而让她对人生再度拥有希望，但最终两人却没能长相厮守。到曦正要出门寻找九元时，却在车上遭到绑架。先前卢硕民虽传出死讯但始终未能找到尸体，原来只是诈死，他刻意将自己的半边脸烧伤，以免被恶魔找到。



卢硕民为了复仇刻意要到曦召唤恶魔现身，九元也的确来到现场，到曦为了保护九元而遭猎枪射杀，九元不该介入人类的生死之事，不能杀人也不能让人死而复生，否则就会灰飞烟灭完全消失。看著为他而死的到曦，九元仍用自己交换她的重生，再度消失在到曦面前。



再度失去九元的到曦十分痛苦，於是决定自己也要许愿并与恶魔签订契约，不管付出什么代价，只想交换九元再度回到身边。九元的上司也被这样的爱情打动，决定网开一面。九元终於又回来了，与到曦补过圣诞节，也告诉到曦他曾与到曦的爸爸签订契约，让到曦终於能够顺利出生。原来两人是相爱并且在关键时刻互相救援彼此生命的关系，所以是无法分开的。



恶魔九元仍旧持续著与人签订契约，到曦也依旧忙碌工作著，她将集团会长的位置让给了表哥周硕训，九元与到曦就过著与一般热恋中的情侣一样的日常生活，拥有属於他们的幸福。



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