《夜晚开的花》开播三集收视率破10%！李荷妮化身「叛逆寡妇」上演古装喜剧，剧情轻松逗趣、最新扮男装喜感升级

由李荷妮和李钟元主演、Viu同步跟播的最新韩剧《夜晚开的花》昨晚更新第3集，不仅收视率冲破10%，观众口碑也一路提升，今晚这集的剧照更是让人看到就想笑XD

《夜晚开的花》上周五（1月12日）播出第一集，以7.9%收视率启航，昨晚公开的第3集达到全国收视率10.8%、首都圈收视率11%，瞬间收视率更一度来到16.75%，在昨晚播出的韩国所有电视节目中高居第一。



《夜晚开的花》是一部惊险喜剧动作史剧，讲述守节15年、白天夜晚过著双重生活的寡妇「赵如花」（李荷妮 饰），与天生霉运的禁卫营从事官「朴秀浩」（李钟元 饰），两人翻墙越线相遇而展开的故事。

李荷妮上一部剧《One the Woman双重人生》饰演检察官和财阀儿媳双重身份、展现大量畅快淋漓的喜剧戏份，这次再以「白天贤淑寡妇、夜晚行侠仗义」的设定回归，令人难免有似曾相识感，好在剧情和演技都过关，仍令观众看得津津有味。





李钟元饰演朴秀浩，逐渐察觉可疑寡妇的多重身份。



近期很忙碌的「国民妈妈」金美卿这次演女主角的婆婆XD



第3集主要讲述赵如花和朴秀浩在贫民村的相遇和互动，很多网友追到这边都上网分享好评，认为剧情幽默畅快、李荷妮的演技也一如既往搞笑，家里长辈也看得很开心。



今晚即将更新第4集，提前公开的剧照里李荷妮贴上小胡子、扮成书生模样潜入必女阁，不巧被对方手下撞见，她要如何蒙混过关呢？



《夜晚开的花》香港由黄Viu煲剧平台独家同步跟播，感兴趣的朋友今晚就可以追上进度啦！



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