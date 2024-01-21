【韩网热帖】一提到「青春」、「友情」，最先想到的偶像团是哪个？

K-POP发达的现在，男、女偶像团更是占据了大半江山。

从第一代发展到了第四代（也有人说已经第五代了），K-POP偶像团为歌迷们献上了无数经典歌曲。 最近韩国论坛instiz上有网友提问「一提到『青春』、『友情』，最先想到的偶像团是哪个？」，引发了广大网友和歌迷的踊跃发言。

1. 防弹少年团的《花样年华》

2. 楼上的，我就是得了「花样年华病」的无数ARMY中的一个

3. SEVENTEEN

4. 少女时代《重新相逢的世界》，就是我的整个青春啊

5. 我只认我的本命，除了本命团之外谁都想不起来

6. 我的主观想法是GFRIEND

7. 防弹，虽然是友情，但是更多的是爱情，哈哈哈哈哈

8. Stray Kids，彷徨也是青春的一种

9. 不安却又无限美丽的青春-防弹

10. 防弹的MV真的有一种奇怪的恍惚感

11. 在后街流血流泪的友情+青春是防弹；在野营地里舒服地依偎著对方，观赏夜空的青春是Seventeen

12. 感觉防弹是那种被隔绝在世界之外的、用水泥墙里围起来的桎梏里只能依靠彼此的存在。 而Seventeen则是在广阔空旷的世界中，除了彼此就没有任何人的那种感觉

13. 我怎么想起了TXT呢

14. 兼备青春和友情双重风格的好像还没有哎

15. NCT DREAM，国中生青春：《Chewing Gum》、《最后的初恋》/高中生青春：《We Go Up》/大学生青春：《Hello Future》

16. GFRIEND，尤其是那首《时间流逝》

17. EXO，我的青春就是和他们一起度过的

18. 防弹的风格就是彼此相爱*100

19. 青春的话就是DAY6，友情的话好像没有唉

20. 少女时代、KARA、NewJeans

原文：https://www.instiz.net/name_enter/90717749?category=2&green=1

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