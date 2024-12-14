【2024 MBC演技大赏】今年候选竞争超激烈：《夜晚开的花》李荷妮VS《如此亲密的背叛者》韩石圭

大家是否有看这两部作品呢？看过的人都大推的两部优质韩剧！大赏最终奖落谁家，也让评审们相当苦恼啊～！！

2024年，MBC 电视台推出了多部备受赞誉的优质电视剧。其中《夜晚开的花》李荷妮和《如此亲密的背叛者》韩石圭被视为拿下「大赏」的强力候选人。

《夜晚开的花》是一部毫无争议地取得了巨大票房成功的作品。收视成绩18.4%赢过去年拥有高人气的《恋人》12.9%和《衣袖红镶边》17.4%，创下了继2017年播出的《金钱之花》23.9%之后，MBC近7年来收视率最高的电视剧。





创造这项纪录的人不是别人，正是李荷妮。她在产后六个月就开始准备双面寡妇「赵如花」这个角色，透过从演技到动作展现自身魅力，颠覆了女演员怀孕或产后很难快速回归的普遍看法，优秀且独特的表现获得了超高好评。



而《如此亲密的背叛者》韩石圭也是有力的候选人，这部父女惊悚悬疑剧，证明了他演技之神的称号，韩石圭透过韩国顶尖犯罪心理学家「张泰洙」展现了惊人的演技，在发现女儿张夏彬（蔡元彬 饰）牵涉其中的秘密后，为追求真相而一步步走向崩溃的精彩故事。



他生动诠释了作为父亲和警察的角色冲突，以及与分居十年的女儿共同生活时的矛盾感。他不仅呈现了怀疑女儿与案件相关的心理挣扎，还展现出为了捉拿真凶付出全力的决心，其精湛的表演甚至只凭背影就能说服观众，令人叹为观止。



不晓得在大家心目中，今年的【大赏】会由谁夺得呢？一起期待30日的到来吧！

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻