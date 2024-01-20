李栋旭谜样的一生由侄女金慧峻揭密！《杀人者的购物中心》没了叔叔保护的她如何面对各方追杀！（EP.1 – 2）

[有雷]开箱了《杀人者的购物中心》的大家，最震惊的莫过於是主角李栋旭在开演不到30分钟就成为冰冷遗体！侄女金慧峻在父母死后与叔叔相依为命，没想到叔叔离世却让她陷入更大危机！她从不知道叔叔的具体工作，却用上了平时叔叔教她的一切技能只为保命！

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离家8年渺无音讯的叔叔郑进湾（李栋旭饰）回到家中，一下子被调皮的侄女郑智安（金慧峻饰）吸引了目光，不久后母亲骤然离世，虽然进湾怀疑死因不单纯，哥哥却一点都不欢迎他回家。由於智安太小不适合待在殡仪馆，兄嫂则请进湾先将智安带回家中。进湾待在家中却接获了哥哥嫂嫂在殡仪馆遭杀害的消息，他请友人代为照顾智安，说自己去去就回。



聪明的小智安依照叔叔的指示要先考试才给陌生人开门，进湾的友人却在智安眼前惨遭杀害，智安虽幸运逃脱，但立即被车子撞倒后送医。这批杀手追到了医院，智安躲到太平间却发现了母亲的遗体…幸亏进湾及时赶到救回了智安，但小女孩却从此得到了失语症。智安在校园也受到同学霸凌，不能说话的她终於在情急之下大喊叔叔的名字，从反锁的仓库被救出时，她大哭大喊叔叔当天为什么没有遵守马上回来的承诺！



叔侄的相处模式相当有趣，我行我素的进湾完全以放任模式喂养智安，小女孩渐渐养成独立个性，觉得自己要变为强者，不再依靠别人。进湾却在替侄女安顿好上大学的住处后，侄女被警方通知认尸，还告诉智安本案以自杀结案。智安看到了脖子上的伤口，不太相信是自杀，甚至叔叔身上还有「协助杀人」的奇怪纹身，令她开始怀疑事件并不单纯。



据她所知叔叔经营著农用水管生意，还雇用了一位工读生，同时也是智安的同学裴正民（朴智彬饰）来协助网页架设，正民看智安相当难过於是帮忙整理，找到了一支手机，智安发现有些买家传讯息来，并且叔叔帐户内竟然有著187亿元的巨款！这不可能是卖农用水管能够得到的利润金额！於是网路高手正民拆解程式写法，竟发现还有暗网！



原来叔叔经营的是枪枝买卖的购物中心，这里的会员还有分颜色代码，叔叔与智安则被定义为最高营运者「绿色」代码，此时线上有讯息传来，说已经汇款了何时能收到货物？智安回应说网站即将关闭，将进行退款，没想到对方却传来「所以郑进湾已经死了吧？那郑智安你今天也会死。」惊吓之余门外已有人按铃，一位短发女子自称是郑进湾的中文老师，说郑进湾约好了要上课，智安早已察觉有异，请她离开。



剧情回到一开场令人窒息的狙击枪战，智安家中受到无人机炸弹攻击，更有杀手在远处狙击著智安，她冷静环顾四周，用上了叔叔曾教她的技巧躲藏在沙发后，没想到叔叔在沙发底部藏著一把大长枪！智安开始反击！没了叔叔的保护，她自己能对抗来自四面八发的杀手吗？



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