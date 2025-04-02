金惠奫将作为嘉宾出演综艺《姐姐的产地直送2》！与「妈妈」廉晶雅和李宰旭再会，端午＆白经要合体啦～

终於可以看到屋哩公主出演综艺了！！
据韩媒 Star News 报导，金惠奫将作爲嘉宾出演13日首播的tvN综艺《姐姐的产地直送》第二季。
《姐姐的产地直送》是一部渔村实境秀，讲述拥抱大海的各种各样的工作和只有在那里才能品尝到的时令饭桌美食。去年公开第一季，由廉晶雅、朴俊勉、安恩真、DEX出演，受到了观众的喜爱。第二季安恩真、DEX确定退出，林知衍和李宰旭作为新成员新加入。
金惠奫与成员们的化学反应也是看点之一，廉晶雅在《Sky Castle》饰演她的妈妈，两人现在也在同一家公司（Artist Company）。她和新成员李宰旭也在《偶然发现的一天》（意外发现的一天）中合作过，端午＆白经再次合体，也让许多剧迷相当兴奋。
去年通过《背著善宰跑》而备受喜爱金惠奫，下部作品是浪漫喜剧《今天开始是人类》，该剧讲述九尾狐和足球明星选手之间的故事。不是爲了成爲人类而诱惑男人的九尾狐，而是担心成爲人类而远离男人的九尾狐，在吵吵闹闹中产生甜蜜和感情，从互相嫌弃到互相喜欢的浪漫喜剧。她将与「长腿帅哥」罗门（朴所罗门）合作，这组合也是超期待呀！
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