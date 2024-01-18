《我独自生活》圭贤终结17年宿舍生活！独居5个月感想：「太幸福了！」加码透露减重秘方！

Super Junior成员圭贤来到MBC节目《我独自生活》，长时间与成员们共同生活的圭贤，最近开始了独居生活已达5个月，也将在节目中与大家分享他的日常。

从2006年出道以来，至今已经超过17个年头，圭贤一直以来都与Super Junior团员们共同住在宿舍，而到去年的8月开始，圭贤展开了独立生活，於是他来到节目中《我独自生活》介绍时，说著「我是独自生活已经5个半月的圭贤～」接著露出了害羞的笑容。



圭贤被问到自己独居的感想，直呼「太幸福了！」并表示为什么以前都从来没想过要一个人生活呢？更说哪怕只有一次机会，他也会马上离开宿舍而选择独自生活！言谈中透露著他目前一个人独居的快乐。圭贤首次独居的公寓清爽而明亮干净，简简单单没有特别华丽的装潢，也相当吸引观众们的目光。



圭贤也表示没能在房子内做什么特殊装潢，也提到了其中的原因，不得不接受现况的理由等。不仅是房屋走简约风，就连屋内的一些家具或是家电用品，也都是从原本的Super Junior宿舍那里用过而带来的，或者是从熟人那里得到了赞助（？），展现了圭贤节俭的一面。



结束了17年长期宿舍团体生活的圭贤，如何度过5个多月独自生活时的自理能力也非常受到关注，他透露「几乎不点外卖」，随时都能用自己想要的食材完成料理，令大家相当赞叹，圭贤更将在节目中透露自己减重6公斤的秘诀，就是从早餐开始使用减重泡面来制作「减重杂菜饭」，令人期待食谱公开。也请大家锁定1月19日晚间播出的《我独自生活》节目。



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