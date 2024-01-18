这什么神仙阵容！朴宝英、崔宇植、李浚荣、全少妮有望合作《那年我们》编剧新作《Melo Movie》

《Melo Movie》（멜로 무비）是一部浪漫爱情剧，以制作电影的人为主角，讲述从小就在苦难面前总是假装没关系、如今只有身体长大但心灵仍困在那个小孩的大人们，想要去爱去实现梦想但已疲倦到极点的、尴尬的年轻人们的故事。

而《Melo Movie》是《那年，我们的夏天》李娜恩编剧的新作，近期陆续公开出演阵容，包含崔宇植、朴宝英、李浚荣、全少妮。这阵容真的让人超期待，朴宝英要和「Wooga Family」合作一轮嘛 XD

朴宝英饰演从助理导演开始成爲电影导演的「金舞菲」。父亲是怀抱导演梦的摄影工作人员，舞菲跟随父亲脚步进入电影产业，掌握了不让自己过於引人关注的完美技巧。



崔宇植饰演从配角演员到电影评论家的「高谦」一角，梦想著看完这世上所有的电影的他，在拍摄现场与金舞菲牵扯在一起，展开命运般的爱情。



李浚荣饰演从学生时代开始就梦想成爲天才作曲家，但爲了不被朋友们发现而彻底坚守毫无用处的神秘主义概念的「洪时俊」一角。他相信自己是天才，假装自己是艺术家，突然做出独特的行动后会感到很满足。



全少妮（全素妮）饰演没有不足之处，过著平坦的生活的人物，是高谦和洪时俊的好友兼成功的剧本作家「孙珠雅」。



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