BLACKPINK Jennie首次公开个人工作室ODD ATELIER内部：装潢简约，白色+原木风

BLACKPINK成员Jennie离开YG娱乐正式独立，创建了属於自己的个人工作室「ODD ATELIER」。

16日是Jennie的生日，这一天她通过个人YouTube频道公开了生日影片，并首次公开个人工作室的内部，吸引了无数歌迷的关注。

Jennie亲自做了生日蛋糕，一边用草莓装饰著蛋糕一边自夸「很有感觉」，逗得身边的人哈哈大笑。 Jennie所在的地方就是她的个人工作室，她表示：「这就是我们的公司，之后会在这里拍摄很多东西，会有很多有趣的事情发生，公司的名字叫『OA』，其实是鲷尾烧公司，因为公司LOGO很像鲷尾烧。 」从影片中可以看出，Jennie的工作室设计简约，以白色和原木色系为主，散发著自然的质感和温润的气息，打造出了温馨的氛围，赋予空间独特的气质感，与Jennie本人气质很搭。



工作室里还放著一棵硕大的圣诞树，树下摆放著多个礼物，Jennie再一次介绍「这是我们的工作室」，之后还不忘感谢工作人员，称：「他们把圣诞树装饰得很好看，是专门为我准备的，谢谢。 」



此外，Jennie和其他3位BLACKPINK成员在与老东家YG娱乐合约期满后仅续了团队约，之后Jennie未签入任何公司，宣布建立个人工作室。 前不久她还亮相了KBS的音乐节目《The Seasons-李孝利的红毯》，公开表示：「希望可以更自由、舒服地进行个人活动」，道出了创建个人工作室的原因，「 在（YG娱乐）里学到了很多东西，是我从练习生开始就在的公司，所以从那里学到了很多，但是我又想要挑战看看，带著『今后一个人可以做什么』、『带著勇气闯荡看看』的想法下定了决心。 」



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