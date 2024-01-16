D社打脸朴敏英「没接受过前男友任何金钱形式的支援」！耗时10个月查清：前男友向她提供2.5亿生活费

15日，D社的爆料又一次让朴敏英站在了舆论的风口浪尖。

2022年9月，朴敏英与富商姜钟贤的恋情曝光，但第二天她就火速切割，承认恋情的同时也透露已经分手，并称「不知道他是那样的人」。 当时姜钟贤深陷诈骗丑闻中，而朴敏英的姊姊也被发现在姜的公司内担任高层，当初朴敏英的回应是「从未受过对方任何金钱形式（包括车、奢侈品、现金）的支援，姊姊也辞任了社外理事一职」。

但根据D社最新的报导，朴敏英和姜钟贤交往期间，姜曾向她提供2.5亿（韩币，下同）的生活费，D社掌握了姜钟贤曾经以公司名义向女友的个人帐户内汇款的事实。根据检方的公诉状内容，朴敏英通过3个步骤拿到了这笔钱：

1.姜钟贤名下公司资金

2.支付公司代表理事贷款

3.朴敏英个人银行帐户

检方的证据中也显示「把公司的业务资金2.5亿以代表理事贷款的名目汇给xx代表的新韩银行帐户，之后再汇到朴敏英友利银行的帐户里，令其作为生活费使用」。 这与朴敏英此前所说的「没有任何金钱形式的支援」严重不符。

检方已於去年以涉嫌贪污公司钱款获取不当利益等正式起诉了姜钟贤，涉案金额高达600亿。朴敏英也因为前男友在去年2月被调查，因为检方在姜钟贤进行可转换公司债的交易中发现了以朴敏英的名义所开的帐户，不过HOOK回应「她是作为参考人出席」，强调朴敏英与借名交易等行为完全无关。

姜钟贤已於去年12月12日被保释，保释金为3亿，保释后需配戴电子脚镣，而D社也透露耗费了10个月才掌握姜钟贤给朴敏英2.5亿的「生活费」，并且早在3周前就已经联系了朴敏英方。

同一天朴敏英更新了个人IG，公开了竪大拇指、wink的自拍照，并配文「Sick of it all，不过我始终相信真心能够打败一切，现在我已经有了守护渺小（的一切）的决心，别担心」疑似回应D社的爆料。

不久之后，朴敏英所属经纪公司HOOK娱乐也做出回应称：「朴敏英於2023年2月就姜某利用她的帐户交易一事作为参考人接受了检方的调查，本公司当时曾严正声明过她从未参与过任何违法事情，也未得到过任何不当利益。媒体提到的2.5亿也是姜某利用她的帐户做的事情，根本不是朴敏英的生活费。 过去一年多的时间里，她因为於事实不符的新闻报导被误会，但她仍然接受了大家的批评，也为曾经欠缺考虑的行为而后悔、反省。 凭藉好作品回馈大家好的演技，是她作为演员能够做好的事情，所以她更沉浸在本职工作中，希望之后不会再有任何毫无事实根据、挑刺的新闻报导，不要再诋毁她的名誉。 」

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