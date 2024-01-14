2am回归睽违10年出演《MBC歌谣大祭典》遇SHINee与润娥很开心，还遇《我结》亚当夫妇PD

组团15周年，2am（2AM，昶旻、瑟雍、赵权与珍云）本月2日推出了新歌〈或是你回心转意〉（If you change your mind），你们都听了吗？这还是「2am之父」、「Hitman Bang」、「HYBE议长」房时爀再次为他们打造的作品。

而更早前的《2023 MBC歌谣大祭典》已率先带来新歌舞台，还有两首名曲舞台〈这首歌〉（This Song）、〈死也不能放开你〉（Never Let You Go）。



近日全员作客YouTube综艺《赵贤雅的星期四之夜》（赵贤雅的周四晚），聊起睽违10年登上《2023 MBC歌谣大祭典》，瑟雍表示遇见了同为二代爱豆的SHINee和润娥才比较自在，还在待机室一起玩了一下。



▼当天的2am、SHINee和润娥



《歌谣大祭典》是怎么邀请他们的呢？瑟雍透露有位节目企划联络了自己，喊他们：「你们不是MBC儿子吗？」因此就答应演出了；更巧的是，他们还遇见了《我们结婚了》负责亚当夫妇的PD，对方刚好是《歌谣大祭典》的CP，「根本是熟人的聚会。」赵权讲完就兴奋唱起自己和「妻子」佳仁的亚当夫妇主题曲〈我们相爱了〉。



赵贤雅也提到《M COUNTDOWN》去年发生的一件很神奇的事，出演阵容名单出现了2am还有MBLAQ，2am几位一听都相当狐疑：「不是2013年吗？」原来是误植的讯息，阵容误植成了2PM Nichkhun俊昊灿盛、2am赵权珍云、CNBLUE姜敏赫、MBLAQ G.O、东方神起……（详情可点此了解‎）



珍云直呼：「这是什么《Star King》（2007~2016）阵容吗？」瑟雍：「不是《明星金钟》（2004~2010）吗？也有可能是《世改Q》（改变世界的Quiz，2008~2015）」赵贤雅听了笑到不行：「真的是以前的人啊……」



赵贤雅（混声组合Urban Zakapa城市札卡巴成员）和2am相遇，加上提到的SHINee、润娥（少女时代成员）、2PM Nichkhun俊昊灿盛……真回忆杀啊！啊！后续还有讲到2PM泽演，昶旻爆料某次他要和别人喝酒，一进门就先看到瑟雍手舞足蹈呐喊他名字，原来瑟雍和泽演喝酒喝醉了，瑟雍才喝一小罐啤酒就醉成那样XD。



▼完整节目影片（出演《MBC歌谣大祭典》遇SHINee与润娥话题约在5:51，穿越的《M COUNTDOWN》阵容在6:49，喝酒话题在8:27）



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