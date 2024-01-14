STAYC曾许愿再度来台开唱今日实现！FM升级演唱会〜诚意献唱中文「想见你」

女团STAYC成员秀珉、莳恩、ISA、势银、YOON与J六人曾在2022年底来台举办首次见面会，而2024年一开年则再度来台举办演唱会，让六位女孩直呼美梦成真。

STAYC一登场就立即连续带来三首快歌「So Bad」「RUN2U」「POPPY」，连续唱跳舞台炒热全场气氛，逾3千名粉丝SWITH们几乎坐不住想跟著跳起舞来。STAYC成员们也表示2022年第一次来台时，他们曾经许下心愿，希望可以再度来台开唱。今日场地从TICC移师到新庄体育馆，表演内容也从粉丝见面会类型升级为演唱会，让她们感到美梦成真，相当兴奋。



STAYC虽然从2023年的9月由首尔起跑，10月更在美国多个城市举办巡回演唱会，台湾是她们在2024年的首场演唱会演出，对她们来说也别具意义，2022年的愿望在今日成真，於是她们也再度许下心愿，希望在2024年所有喜爱她们的SWITH们都能够得到爱，更能努力去爱别人。



看到全场闪耀著粉红色，粉丝们自动准备了DressCode的粉红惊喜让她们相当感动，也有许多粉丝们特别装扮成她们的代表卡通角色，即使坐在二楼位置的粉丝们，STAYC们也看得相当清楚，在演唱「TeddyBear」的时候更是全场都high了起来甚至一起跳，STAYC还用中文称赞大家「跳得很棒！」



STAYC也提到非常想念台湾的珍珠奶茶，没想到在后台就看见粉丝们为她们准备的应援食物，当然包含了珍珠奶茶，让她们感到相当开心，台湾SWITH们也分享了许多台北的美食以及逛街地点，STAYC也希望有时间都能够去走走。为了更接近台湾粉丝们，她们更准备了中文歌曲「想见你想见你想见你」，咬字标准让粉丝们感觉到诚意十足。



全场粉丝们也为即将在23日过生日的成员ISA提早庆生，让她又惊又喜。而在安可桥段，STAYC看到二楼看台区粉丝们的排字写著「做我的人吧」让她们感动不已，也说到第一次来台北时就留给她们相当美好的回忆，今日看到这么多的粉丝让她们更感谢大家，也忍不住流下了眼泪，感谢大家一路以来的支持，成为她们相当大的力量。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻