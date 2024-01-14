尹尚 & RIIZE Anton父子齐上刘在锡谈话节目，出道前创作电影配乐终於公开！

不得不说，音乐才华真的会遗传啊！

很多人都知道RIIZE成员Anton的出道故事：父亲是韩国著名歌手兼作曲家尹尚，从小在美国长大、走游泳运动员的方向，因受疫情影响无法训练和比赛，於是把小时候的音乐梦想重新拿出来。 尹尚一开始强烈反对，听了Anton创作的音乐后逐渐被说服。



其实Anton从小开始拉大提琴、国中开始创作音乐，后来一边准备当偶像练习生一边给尹尚当助手。 去年上映的韩国恐怖片《邪门 Contorted》，工作人员表的「声音设计助手」（Sound Design Assist）就是「Anton Lee」。



再后来尹尚为恐怖片《新常态 New Normal》担任音乐总监，电影是章节式结构，尹尚认为第4章故事跟Anton曲风很搭，於是全部放权给Anton制作。 当时Anton韩语还很生疏，为了解剧情熬夜跟在美国的母亲请教单词含义，才做成相应乐曲。



尹尚对Anton的作品很满意，同时也担心是否出於亲情滤镜？XD所以跟郑范植导演交货时刻意没说作曲人身份，结果导演也非常满意、立即采用。



这篇故事是以平凡的日常生活为基础逐渐累积恐怖氛围，Anton设计从大提琴开始层层递进、 最后再加入大提琴收尾，营造出心动期待却又渗出惊悚的感觉：



찬영이 첼로 넣어서 사운드트랙 만든 거 진짜 천재같음

이 장면이랑 너무 잘 어울리잖아 내가 다 설레 pic.twitter.com/n00Eeyml7O — (@antonisbabo) January 8, 2024

끝으로 갈수록 앞에 나왔던 첼로랑 합쳐지면서 첼로 소리 더 웅장해지는 거랑 설렘 + 스릴러 느낌 나게 하는 것도 너무 좋아 (´._.`) pic.twitter.com/jhD4zkdtR3 — (@antonisbabo) January 8, 2024

Anton做出这段音乐时只有18岁，电影因疫情延期到去年11月才上映，而Anton已在去年9月出道，比电影更早跟大家见面XD



不止如此，Anton还给尹尚的电台节目写过主题曲，对Anton的曲风感觉如何呢？



很多网友对Anton的音乐才华感到惊喜，感慨有其父必有其子，亦期待有一天能听到RIIZE成员们一起演唱Anton创作的歌曲。



此外，尹尚和Anton近日一起录制了刘在锡曹世镐的谈话节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，即将在1月17日播出。





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