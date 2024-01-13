【韩网热帖】不知道《欢迎回到三达里》中的「海达」是康美娜的人的特徵

因为他们的记忆都停留在康美娜2016年参加《Produce 101》时。





当时只有17岁的她还带著婴儿肥，小脸圆圆的。 节目中，康美娜以优秀的表现最中取得了第9名，作为限定女团I.O.I的一员正式出道。而在《欢迎回到三达里》中，康美娜早就没了当初的婴儿肥，更多了几分成熟的味道，也难怪那么多观众和网友没能认出她。





不少网友留言称：

1. 我一开始也没发现，只是觉得她像康美娜而已，她真的又美演技又好，《PD101》确实播出很久了，她都变成熟了

2. 其实就是少了婴儿肥，其他还是一样的

3. 不是双眼皮的问题，是嘴形的问题，但很多人都说是因为现在有了双眼皮...... 她当歌手时也很瘦

4. 啊， 你要是不说我现在都没有认出来

5. 老实说孩子妈妈角色和康美娜根本无法联系到一起

6. 要想一直演戏的话就要回避这种可爱、少女的形象，不管是靠后天管理还是整形，只要她本人喜欢就行啊

7. 我也是觉得她很眼熟，就是想不起来在哪里看过，原来是美娜啊

8. 现在完全是大人的模样啊

9. 完全没认出来，我还以为是新人演员呢

10. 一开始我只是怀疑她是康美娜，看了演员名单之后很震惊，演技那么好又一次震惊到我

11. 她现在完全是演员相

12. 我当时只以为她很像康美娜而已

13. 瘦了之后眼睛都变大了，双眼皮也更明显了，《PD101》的时候完全是个孩子

14. 下巴和以前完全不同，我还以为是另一个人，现在很成熟的样子

15. 哈哈哈，我第一眼就认出她了，演技还那么好

16. 和以前一样可爱又好看

17. 《德鲁纳酒店》时期还和以前一样，现在完全不同了，完全是另一个人啊

18. 孩子什么时候变成大人了，我都没认出来

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