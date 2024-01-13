《与恶魔有约》14集预告+提前看：九元签约对象竟包括到曦最重要的人？

《与恶魔有约》昨晚播出第13集，幸福的小情侣和凶恶的长子形成鲜明对比！预告片中越来越多关於九元和周天淑的秘密逐一被揭开，这一世两人能否迎来幸福结局呢？

13集中，九元（宋江 饰）对到曦（金裕贞 饰）关爱有加、希望和她走向幸福的结局，但神（车清华 饰）给出的回答令他十分失望。





14集预告片里，卢秀安得知卢硕民才是杀害母亲的真凶，九元问金世罗杀害到曦父母的是不是周天淑，得到肯定回答。 时间拉回事发当晚，到曦父亲想要揭发某件事情、对周天淑说「事情绝对不会如你所愿」，而周天淑不惜手段也要保护辛苦经营的公司，在公路上疯狂追逐。



到曦父母发生车祸后，九元一面烧毁旧契约，一面引诱周天淑签订新的契约：「看起来你有很强的愿望，要不要我帮你实现呢？」难道九元不仅杀害了到曦的亲生父母，也是夺取周天淑性命的真凶？这设定会不会太虐啊~~





此外，今早公开的抢先看片段中，九元在掌心燃起一团火焰召唤出神父。 神父对九元的身份不感到意外、认为他是神存在的证据，同样诚恳地劝告他离开到曦，九元听后露出荒唐的轻笑。 第14集将於今晚通过Netflix上线！



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