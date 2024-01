《2024韩国第一品牌大赏》得奖名单：俞承豪、林智妍、申银秀、李正河、Mimi、Arin、TEMPEST等

由韩国消费者论坛主办,根据全国消费者调查结果而产生的《2024韩国第一品牌大赏》,昨(9)日下午举行颁奖典礼,在「国内人物/文化部门(引领2024年期待品牌)」奖项,获奖的俞承豪、李正河等出席。以下是获奖名单与典礼出席现场照:

▼节目(体育综艺)部门|连续2年:《出球制胜》

(PD张始源领奖)



▼节目(OTT综艺)部门:《SNL Korea第4季》



▼男爱豆部门:TEMPEST

(去年发行了迷你专辑《THE CALM BEFORE THE STORM》与单曲专辑《Into The TEMPEST》)



▼女Vocal部门:权眞我

(前译权珍雅,去年发行了迷你专辑《The Flag》、单曲《Love Me Love Me》)



▼女演员(抢镜者)部门:金信禄

(去年演出‎《MOVING异能》、《绑架之日》、‎《Sweet Home 2》‎等剧)



▼热门ICON部门:金雅永

(因《SNL Korea第4季》活跃)



▼新人男演员(电影)部门:金泽

(去年演出《鲁蛇大翻身》)



▼节目(恋爱综艺)部门:《我是SOLO》

(南奎洪PD领奖)



▼综艺豆(女):Mimi

(Oh My Girl成员,编按:「综艺豆」指擅长综艺的爱豆,Mimi去年除了‎《Biong Biong地球娱乐室2》还当了《非工作人员禁止进入》、《Heart Signal 4》等节目班底)



▼新人女演员(电影)部门:朴持厚

(去年演出‎《水泥乌托邦:末日浩劫》‎)



▼节目(教育综艺)部门:《赤裸的韩国史》

(全珉浩CP领奖)



▼新人女演员(电视剧)部门:申银秀

(去年演出‎《闪亮的西瓜》)



▼演技豆(女)部门:Arin

(Oh My Girl成员,去年演出独幕剧《夏日爱情机器蓝调》)



▼节目(脱口秀)部门:《懂也没用的神秘杂学词典》

(杨正宇CP领奖)



▼男演员(OTT)部门:俞承豪

(去年演出《交易》,更多俞承豪领奖照片与影片可点此观看y)



▼新人男演员(电视剧)部门:尹贤秀

(去年演出《犬系恋人》)



▼新人男演员(OTT)部门:李正河

(去年演出‎《MOVING异能》)



▼女演员(电视剧)部门:林智妍

(去年演出《全国死刑公投》)



▼多才艺人(女)部门:赵贤雅

(本身是歌手的赵贤雅,除了去年自己的YouTube节目《赵贤雅的星期四之夜》,还当了电视节目《强心脏VS》班底)



