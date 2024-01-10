《2024韩国第一品牌大赏》得奖名单：俞承豪、林智妍、申银秀、李正河、Mimi、Arin、TEMPEST等
广告

《2024韩国第一品牌大赏》得奖名单：俞承豪、林智妍、申银秀、李正河、Mimi、Arin、TEMPEST等

明星   2024年1月10日   星期三14:30   草莓  

（封面图源：TVDaily）

由韩国消费者论坛主办，根据全国消费者调查结果而产生的《2024韩国第一品牌大赏》，昨（9）日下午举行颁奖典礼，在「国内人物／文化部门（引领2024年期待品牌）」奖项，获奖的俞承豪、李正河等出席。以下是获奖名单与典礼出席现场照：

▼节目（体育综艺）部门｜连续2年：《出球制胜》
（PD张始源领奖）
（图源：JTBC《出球制胜》官方主视觉）《出球制胜》张始源PD（图源：TVDaily）

▼节目（OTT综艺）部门：《SNL Korea第4季》
（图源：Coupang Play 《SNL Korea第4季》官方海报）

▼男爱豆部门：TEMPEST
（去年发行了迷你专辑《THE CALM BEFORE THE STORM》与单曲专辑《Into The TEMPEST》）
TEMPEST（图源：TVDaily）

▼女Vocal部门：权眞我
（前译权珍雅，去年发行了迷你专辑《The Flag》、单曲《Love Me Love Me》）
权眞我（图源：TVDaily）

▼女演员（抢镜者）部门：金信禄
（去年演出‎《MOVING异能》、《绑架之日》、‎《Sweet Home 2》‎等剧）
金信禄（图源：TVDaily）

▼热门ICON部门：金雅永
（因《SNL Korea第4季》活跃）
金雅永（图源：TVDaily）

▼新人男演员（电影）部门：金泽
（去年演出《鲁蛇大翻身》）
金泽（图源：TVDaily）

▼节目（恋爱综艺）部门：《我是SOLO》
（南奎洪PD领奖）
《我是SOLO》南奎洪PD（图源：TVDaily）

▼综艺豆（女）：Mimi
（Oh My Girl成员，编按：「综艺豆」指擅长综艺的爱豆，Mimi去年除了‎《Biong Biong地球娱乐室2》还当了《非工作人员禁止进入》、《Heart Signal 4》等节目班底）
Mimi（图源：TVDaily）

▼新人女演员（电影）部门：朴持厚
（去年演出‎《水泥乌托邦：末日浩劫》‎
朴持厚（图源：TVDaily）

▼节目（教育综艺）部门：《赤裸的韩国史》
（全珉浩CP领奖）
《赤裸的韩国史》全珉浩CP（图源：TVDaily）

▼新人女演员（电视剧）部门：申银秀
（去年演出‎《闪亮的西瓜》
申银秀（图源：TVDaily）

▼演技豆（女）部门：Arin
（Oh My Girl成员，去年演出独幕剧《夏日爱情机器蓝调》）
Arin（图源：TVDaily）

▼节目（脱口秀）部门：《懂也没用的神秘杂学词典》
（杨正宇CP领奖）
《懂也没用的神秘杂学词典》 杨正宇CP领奖（图源：TVDaily）

▼男演员（OTT）部门：俞承豪
（去年演出《交易》更多俞承豪领奖照片与影片可点此观看y
俞承豪（图源：TVDaily）

▼新人男演员（电视剧）部门：尹贤秀
（去年演出《犬系恋人》
尹贤秀（图源：TVDaily）

▼新人男演员（OTT）部门：李正河
（去年演出‎《MOVING异能》
李正河（图源：TVDaily）

▼女演员（电视剧）部门：林智妍
（去年演出《全国死刑公投》
林智妍（图源：TVDaily）

▼多才艺人（女）部门：赵贤雅
（本身是歌手的赵贤雅，除了去年自己的YouTube节目《赵贤雅的星期四之夜》，还当了电视节目《强心脏VS》班底）
赵贤雅（图源：TVDaily）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 《2024韩国第一品牌大赏》得奖名单：俞承豪、林智妍、申银秀、李正河、Mimi、Arin、TEMPEST等
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手