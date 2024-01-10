《2024韩国第一品牌大赏》得奖名单：俞承豪、林智妍、申银秀、李正河、Mimi、Arin、TEMPEST等

由韩国消费者论坛主办，根据全国消费者调查结果而产生的《2024韩国第一品牌大赏》，昨（9）日下午举行颁奖典礼，在「国内人物／文化部门（引领2024年期待品牌）」奖项，获奖的俞承豪、李正河等出席。以下是获奖名单与典礼出席现场照：
▼节目（体育综艺）部门｜连续2年：《出球制胜》
（PD张始源领奖）
▼男爱豆部门：TEMPEST
（去年发行了迷你专辑《THE CALM BEFORE THE STORM》与单曲专辑《Into The TEMPEST》）
▼女Vocal部门：权眞我
（前译权珍雅，去年发行了迷你专辑《The Flag》、单曲《Love Me Love Me》）
▼女演员（抢镜者）部门：金信禄
（去年演出《MOVING异能》、《绑架之日》、《Sweet Home 2》等剧）
▼热门ICON部门：金雅永
（因《SNL Korea第4季》活跃）
▼综艺豆（女）：Mimi
（Oh My Girl成员，编按：「综艺豆」指擅长综艺的爱豆，Mimi去年除了《Biong Biong地球娱乐室2》还当了《非工作人员禁止进入》、《Heart Signal 4》等节目班底）
▼新人女演员（电影）部门：朴持厚
（去年演出《水泥乌托邦：末日浩劫》）
▼新人女演员（电视剧）部门：申银秀
（去年演出《闪亮的西瓜》）
▼演技豆（女）部门：Arin
（Oh My Girl成员，去年演出独幕剧《夏日爱情机器蓝调》）
▼节目（脱口秀）部门：《懂也没用的神秘杂学词典》
（杨正宇CP领奖）
▼男演员（OTT）部门：俞承豪
（去年演出《交易》，更多俞承豪领奖照片与影片可点此观看y）
▼新人男演员（电视剧）部门：尹贤秀
（去年演出《犬系恋人》）
▼新人男演员（OTT）部门：李正河
（去年演出《MOVING异能》）
▼女演员（电视剧）部门：林智妍
（去年演出《全国死刑公投》）
▼多才艺人（女）部门：赵贤雅
（本身是歌手的赵贤雅，除了去年自己的YouTube节目《赵贤雅的星期四之夜》，还当了电视节目《强心脏VS》班底）
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