《机医》系列回归！衍生剧《总有一天会机智的实习医生生活》剧照公开，「大势演员」高允贞将挑战医生角色！

tvN 今日（10日）公开2024年的电视剧阵容，包含了《机智医生生活》的衍生剧《总有一天会机智的实习医生生活》。

该剧讲述大学医院教授和实习医生们真实的医院生活和友情故事。背景将从「律帝医院」转移到「律帝钟路医院」，审视在低出生率时代进入冷门科的实习医师们的生活。

公开的剧照中，是高允贞紧张的看著患者。高允贞近年通过《还魂：光与影》、《MOVING 异能》（MOVING 超异能族）展现令人印象深刻的演技，也让她晋升为大势演员。这次她在剧中变身为「律帝钟路医院」妇产科1年的实习医生，这更是她首次挑战医生角色。



除了高允贞外，还有在《魔女二部曲：另一个她》的展现强烈存在感的申诗雅、新人演员韩艺智、拥有稳定演技的姜有锡，他们都将饰演「妇产科1年的实习医生」、郑俊元将饰演「妇产科医生」、李凤辇、李昌勋将饰演「妇产科教授」，不知道有没有机会看到「妇产科」的杨硕亨（金大明 饰）和秋敏荷（安恩眞 饰）来客串呢 XD



《总有一天会机智的实习医生生活》是申沅昊导演和李佑汀编剧作为创作者参与其中，由《在陌生的季节相遇》李民秀导演执导，《请回答1988》、《机智医生生活》助理编剧金宋熙执笔，预计在2024年上半年播出。



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