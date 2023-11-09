《強心臟》「又」捲土重來！姜鎬童&李昇基《強心臟聯盟》收視僅2.多，二季《強心臟VS》換人主持

SBS綜藝節目《強心臟》，一直被二代團偶像的粉絲們視為經典，時隔12年以《強心臟聯盟》回歸，如今要再以《強心臟VS》登場。

《強心臟聯盟》今年5月開播，找來《強心臟》初代MC姜鎬童與李昇基主持，可惜收視低迷最低2.2%，最高僅3.2%，遠遠不及當年《強心臟》曾創下19.5%的光榮，也輸給同期播出的《脫掉鞋子恢單4Men》。有媒體分析是節目風格已不合時宜、太陳舊，節目讓來賓先用「聳動標題」引出故事內容，再PK誰是強心臟，觀眾看久了會反感。



不過，《強心臟聯盟》仍宣布推出第二季，只不過姜鎬童與李昇基以行程等問題婉拒主持，製作組決定更新節目形式。全新的《強心臟VS》找來全炫茂、文世潤、趙賢雅、嚴智允主持，脫口秀主題改成以「任何人都會產生興趣或爭論」為主，會邀請和主題意想不到的來賓登場。



全炫茂與文世潤雖然分別是MBC與KBS演藝大賞得主，但都是第一次挑戰脫口秀綜藝，過去參與的多是實境或觀察性綜藝。而趙賢雅主持YouTube節目《趙賢雅的星期四》兼具娛樂性與音樂性，經營的有聲有色，嚴智允則是MZ世代受歡迎的諧星，在第一季《強心臟聯盟》裡也是固定班底。

《強心臟VS》將在12月5日首播。

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