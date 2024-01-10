《单身即地狱3》大结局「四对情侣」配对成功！「海王」李官熙最后的选择是她，IG晒合照：不后悔！

《单身即地狱3》9日公开最后2集，6男6女在度过火热的9天8夜后，迎来最终的情侣配对。

李镇锡虽然一度有被曹旻志动摇，但最终选择从初期开始就一直维持爱情线的安玟映，金奎利则选择一起去过两次天堂岛的朴民奎。刘恃蘟在崔民又和孙源翊之间，毫不犹豫地选择自己有好感的对象崔民又，他们也成为没有去过天国岛而配对成功的第一对情侣。



这一季的「人气王」李官熙一直周旋在崔慧善、尹厦情和曹旻志之间，为节目制造出不少名场面，几乎每一集的讨论都在他身上啊！期间他一直没有明确透露要选择谁，到了最后的营火晚会甚至还没决定好，也让主持人们一直狂吐槽 XD



最终，李官熙选择了崔慧善，并说：「要是选了旻志的话，我应该会想起慧善。但是要是选择慧善，我觉得自己不会像想起慧善一样那么想旻志，所以毫不犹豫地选择了慧善。」他还说道：「在聊天的时候，真的是彼此心灵相通才能有那样的对话，这就是为什么我无法忘记她。」看到李官熙的选择后，曹旻志似乎是有点震惊：「我没有想到会这样，我真的没想到事情会变成这样。」尹厦情则说早知道李官熙不会选择自己了。



而李官熙也在 IG 上发表终映感想并公开和出演者们一起拍摄的照片，他写下：「回想很久以前的记忆，看了节目产生很多想法。虽然我坦率地展现出来的样子，可能没有得到很多人的共鸣，但是比任何人都坦率地展现出来的样子并不后悔。想对帮助过我，一起分享心意的出演者和工作人员表示感谢。」

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