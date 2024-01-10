《單身即地獄3》大結局「四對情侶」配對成功！「海王」李官熙最後的選擇是她，IG曬合照：不後悔！

《單身即地獄3》9日公開最後2集，6男6女在度過火熱的9天8夜後，迎來最終的情侶配對。

李鎮錫雖然一度有被曹旻志動搖，但最終選擇從初期開始就一直維持愛情線的安玟映，金奎利則選擇一起去過兩次天堂島的朴民奎。劉恃蘟在崔民又和孫源翊之間，毫不猶豫地選擇自己有好感的對象崔民又，他們也成為沒有去過天國島而配對成功的第一對情侶。



這一季的「人氣王」李官熙一直週旋在崔慧善、尹廈情和曹旻志之間，為節目製造出不少名場面，幾乎每一集的討論都在他身上啊！期間他一直沒有明確透露要選擇誰，到了最後的營火晚會甚至還沒決定好，也讓主持人們一直狂吐槽 XD



最終，李官熙選擇了崔慧善，並說：「要是選了旻志的話，我應該會想起慧善。但是要是選擇慧善，我覺得自己不會像想起慧善一樣那麼想旻志，所以毫不猶豫地選擇了慧善。」他還說道：「在聊天的時候，真的是彼此心靈相通才能有那樣的對話，這就是為什麼我無法忘記她。」看到李官熙的選擇後，曹旻志似乎是有點震驚：「我沒有想到會這樣，我真的沒想到事情會變成這樣。」尹廈情則說早知道李官熙不會選擇自己了。



而李官熙也在 IG 上發表終映感想並公開和出演者們一起拍攝的照片，他寫下：「回想很久以前的記憶，看了節目產生很多想法。雖然我坦率地展現出來的樣子，可能沒有得到很多人的共鳴，但是比任何人都坦率地展現出來的樣子並不後悔。想對幫助過我，一起分享心意的出演者和工作人員表示感謝。」

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