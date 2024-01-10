《烈女朴氏契约结婚传》EP.12完美收官！大结局创新高收视率，李世荣&裴仁爀梦幻真婚甜蜜蜜～

（谈及EP.9-12剧情）这一路虐甜虐甜的让观众们心情七上八下的！大家追到最后是否也感到圆满了呢？

MBC 热门奇幻爱情剧《烈女朴氏契约结婚传》在上周末迎来EP.12大结局！最终以9.3%刷新自身新高的收视率，完美收官的幸福走到最后。



原来当年爷爷（千虎珍 饰）才是害死泰河母亲的幕后主使者！当年爷爷公司陷入危机，逼泰河父亲跟继母（陈庆 饰）联姻挽救公司颓势，爷爷放弃救治泰河母亲才导致她离世。



意外发生时，爷爷挡在泰河前被黄理事（李准赫 饰）砸伤头部，所幸并无生命危险，泰河选择原谅了爷爷，继母也选择退出公司，将股份全部转让给泰河，公司交由泰河全权管理。



▼《烈女朴氏契约结婚传》第11集│李世荣、裴仁爀亲热到床上！度过火热的初夜：



联遇让四月（朱玄英 饰）留在现代，请泰河与洪秘书（赵福来 饰）一定要好好照顾她，自己则穿越回古代，成功救下古代夫君，但两人最终都只是朋友，因为联遇心中还挂念著独留在现代的泰河。



而联遇被坏人逼著跳崖，坠入大海后再次穿越到现代！成功与泰河重逢，两人最终步入礼堂！以假结婚开始的缘分，最终以真结婚完美收官～。



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