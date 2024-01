酒驾拒测艺人竟是他！《宫-野蛮王妃》男主「李律」金桢勋二度触法，曾逼女友堕胎「百合王子」形象滑坡

昨日有韩媒报导称某金姓歌手兼演员因拒绝酒测被立案调查,且十年前也有酒驾吊销驾照的前科,引网友纷纷猜测。 今日曝光竟是《宫-野蛮王妃》男二号「李律」饰演者金桢勋。

据联合新闻1月7日报导,去年12月29日淩晨3点30分左右,金某只首尔江南区南部循环路上改变车道撞上前车,警方到场后3次要求对金某进行酒测均被拒绝。 警方因此将金某带到警局、以拒绝酒测嫌疑立案调查。

一开始的报导没有公开金某实名,只透露他今年44岁、2011年7月也曾因酒驾遭到立案并吊销驾照,相关线索立即在网上引起猜测讨论。 今日,韩媒终於曝光其身份就是金桢勋。



金桢勋2000年以男团UN成员出道,最为观众熟知的当数2006年高人气电视剧《宫-野蛮王妃》男二号「李律」,温柔形象令其获封「百合王子」。 之后陆续主演了《魔女由熙》、《需要浪漫》、《致命一击》、《Catch Me If You Can》等影视作品及音乐剧。





金桢勋原本是就读首尔大学牙医学系的高材生,因演艺事业自主退学转到中央大学表演系,2009年服兵役期间曾被授予模范士兵,形象十分良好。 然而2022年退伍后仅隔5个月就因酒驾被起诉,2019年还被前女友踢爆曾要求堕胎、承诺支付房租却失联。 隔年金桢勋告前女友造谣求偿1亿韩元,於去年初被判败诉,法院认为前女友所生的确是金桢勋小孩,因而不能将前女友的公开联络等行为判定为违法。

网友纷纷为他感到惋惜,但表示并不意外:「猜到了」「曾经的妈朋儿啊」「拥有天才头脑和优秀外貌,为何这样生活呢?」此外,金桢勋去年10月在日本东京举办出道17周年演唱会,12月在首尔举办粉丝见面会。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究