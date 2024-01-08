朴叙俊＆韩韶禧《京城怪物》第二季是现代剧，以2024年的首尔爲背景！李茂生＆裴贤圣也确定加入

由朴叙俊＆韩韶禧主演《京城怪物》在第一季还未开播的时候，就确定拍摄第二季！今日 Netflix 方面也公开第二季新剧照和新加入的演员阵容。

在黑暗最深的时代1945年的春天，两个为了生存的年轻人，对抗因贪婪而诞生的怪物。经过78年...第二季确定在2024年的首尔开始。《京城怪物2》讲述与泰尚一切相似的浩宰和生活在京城的采玉相遇，揭开他们在京城尚未结束的缘份、命运和恶缘的故事。



第一季最后一集的彩蛋影片，听到有人叫「浩宰」，回头一看的人和金钰堂典当铺的老板张泰尚（朴叙俊 饰）有著同样的脸庞，他的脖子后则有著一条疤痕，到底是什么原因？在公开的剧照中，面临危机的尹采玉（韩韶禧 饰）会发生怎样的神秘事件？令人好奇！

朴叙俊也表示泰尚和采玉过去的叙事，在第二季会以怎样的方式表现出来，希望大家多多期待！韩韶禧则说：「希望大家能注意采玉在很长一段时间里，到底发生了怎样的变化？瓮城医院是否真的被破坏？」预告了第二季中人物们的感情线和不停的巨大威胁。



曾出演《宁静海》、《三十九》、《黑暗荣耀》等剧的李茂生，还有《机智医生生活》系列、《我们的蓝调》的裴贤圣也确定加入《京城怪物2》，他们会以什么样的角色登场？也备受关注呢！



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