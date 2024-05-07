都敬秀唱出自己多采多姿的成长！主打歌曲「Mars」於今日下午6点正式发行

D.O.都敬秀即将在几小时后正式发行自己的最新迷你专辑「成长」，预计送给粉丝们属於春天的温暖献礼。

5月7日下午6点都敬秀的第三张迷你专辑「成长」即将正式发行，透过各大音源网站公开，大家也能够透过所属公司SooSoo的官方YT频道收看本次的主打歌曲「Mars」的精彩MV。D.O都敬秀穿梭於演员与歌手之间，独一无二的音色以及醇厚的感性，诞生了本次难得的专辑，除了有大胆尝试新的音乐风格，也希望大家看见他一路以来的「成长」。



这次作为SOLO歌手，D.O将展现在音乐上多样化的感性风格，以及全新的音乐面貌，共收录六首歌曲。主打歌曲「Mars」描述著可爱的爱情故事，而事先公开的活泼曲风歌曲「Popcorn」则在公开同时就获得17个国家/地区的iTunes不分曲风的第一名，验证了都敬秀的全球人气。



「Mars」属於中等节奏的流行音乐，D.O丰富的音色与演唱力量带给这首歌曲独特的魅力，为了呼应本次的专辑名称，都敬秀也希望所有人都能透过音乐感受到他的成长，希望用音乐来带给大家感动。而之前「Mars」所公开的画面也成为热门话题，都敬秀同时展现出少年美一点点性感，令人留下深刻的印象。都敬秀不管在歌声或是演技上都吸引观众们的目光，因此大家也对於即将公开的完整MV相当期待。



随著新专辑的发行，都敬秀也即将前进亚洲举办出道后首次SOLO单人粉丝见面会「Bloom」，预计将走访亚洲11个国家，将带给大家难忘的回忆。

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