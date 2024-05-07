人伦神鬼喜剧《夜限照相馆》完美落幕：周元＋权娜拉等主演群各自表达终演感想

Genie TV原创系列《夜限照相馆》昨日已播出大结局，陪伴观众们约9周的时间，而专为鬼留下最后美照，并且在拍照时协助他们完成生前最后心愿的专属摄影师周元，在每一集都传达出活在当下，珍惜眼前人的讯息，最终回也传递了相同的温暖。

主演周元表达了内心感想，相信对所有观众们来说，《夜限照相馆》能成为他们喜爱的作品，周元所饰演的摄影师，虽然世世代代受到诅咒必须承接这个职务并且活不过35岁，让他始终孤独生活著，没想到却在生命最后几个月遇见了真爱，而产生了要与命运对抗的想法。周元表示虽然这个角色并不是很容易诠释，也从夏季一直拍摄到冬季，是过程中相当愉快的一部作品。



女主角权娜拉则提到，希望《夜限照相馆》这部作品能像春天般的温暖，融化大家的内心。她与周元在剧中展开了一场命中注定的爱情，并且在剧中她的表情相当多变，又哭又笑又令人爽快解气，观众们更大赞这作品是「权娜拉的再发现」给予高度评价。而她也在剧组杀青时表达相当不舍，认为所有合作演员们都给她温暖的关怀，让她相当依赖，也祝福演员们与观众们之后都能走上花路。



饰演带著傻气的鬼助手一角，刘仁秀在剧中常为了达成自己生前恋爱的心愿而附身他人，默默关照生前暗恋的对象，他也在感言中提到，希望每个人心中都各自用有一家照相馆，与想要一起合影的某人留下珍贵的回忆。音文硕本次在剧中则饰演另一鬼助手，原为警察出身，对太太相当专情，在最终甚至为了周元而不惜选择毁灭，他也表示拍摄《夜限照相馆》的时候现场气氛相当融洽，愉快的现场回忆也将让他相当难忘。



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