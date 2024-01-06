【韩网热帖】零下4度穿薄衬衫出国的男偶像

*原标题：第一次见到零下4度穿成这个鬼样子出国的男人

男团ZB1（ZEROBASEONE）1月4日从韩国出发前往印度尼西亚参加第38届金唱片奖，在零下4度的仁川机场接受媒体拍照时，其他成员都穿著冬装大衣、帽衫等等，唯独Richy只穿一件薄薄的衬衫，还要解开领口几颗扣子、卷起袖口、做足造型。





入境时也是穿戴完整的造型。



아무래도 리키에게 공항은 런웨이니깐 pic.twitter.com/jU67CxuPsh — 베러 (@rickittty) January 3, 2024

原PO补充道：Ricky不是哈尔滨人，只是一个狠人。



시발 영하4도에 이지랄로 출국하는남자처음봄 아 존나지독해시발 pic.twitter.com/w1ZkZaUcIO — 마공 (@0O7bbang) January 4, 2024

韩国网友评论：

1. 这才叫偶像啊

2. Ricky的人设概念一直是狠人

3. 这是真人还是网文男主啊？

4. 衣服是一方面，连妆发都要做到这样华丽吗？

5. 感觉随时可以上台演出kkk

6. 这是真正的专业态度，好感爆棚耶

7. 比新娘妆更完美的造型kkk太好笑

8. 好像从没见过他凌乱的模样，每次出现都说完美偶像

9. Ricky在《BOYS PLANET》也是一直保持完美状态，练舞都自己做好妆发、穿黑衬衫，自我管理超狠kkk

10. 《BOYS PLANET》集体住宿时练习生们都说没见过他素颜... 超强

11. 给成员们煮拉面也穿一身黑、衬衫袖口卷起来kkk

12. ZB1团综都会把他的名字单独用另外一个花体来做字幕kkk

13. 狂攻美男，专业管理

14. 19岁正是耍帅冻到生病被妈妈骂的年纪啊kkk

15. 别看他外表是这样，性格其实超可爱，太喜欢了

出处：https://theqoo.net/hot/3060636708

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