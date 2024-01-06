超温馨一幕！SHINee泰民探身和润娥打招呼，喊「努那」！网友：好像求关注的大狗狗

努那呀（韩文「姊姊」的意思），快看看我！

2023年MBC歌谣大祭典上出现了可爱的一幕，事情的主人公是SHINee泰民和少女时代润娥。

当天，润娥是歌谣大祭典的MC，身穿一袭鹅黄色抹胸长礼服，披著棕色的长发，宛若在逃的迪士尼公主。 表演结束后，所有演出嘉宾们登台亮相，众人都站在主持人的身后。 此时SHINee成员泰民从另一边穿过主持人润娥和黄旼炫，来到了队友身边。 接著他露出灿烂地笑容，探出半个身子朝著润娥说了一句话，虽然现场伴随著音乐声很吵杂，但从他口型能够判断出泰民说的是「你好」。 第一次润娥并没有听见，於是泰民再次探身，这次喊的是「怒那」，听到声音的润娥也转过身来，朝著弟弟看心挥手示意。



231231-240101 가요대제전 #태민



태민이 젤 늦게 나와서 ㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 미노영한테 엉덩이 한 대 맞고 윤아님한테 누나! 하면서 인사함

완전 헤헤치즈 pic.twitter.com/fRLVCoEhd2 — 포리 (@taemporin) December 31, 2023

润娥1990年出生，2007年作为少女时代的一员出道。 泰民1993年出生，2008年以SHINee成员身份出道，前者既是姐姐也是前辈，两人还同属於SM娱乐，关系自然很亲近。

这一幕正巧被现场的粉丝捕捉到，随后公开在了网路上，引发了大家的热议，不少人留言称：「泰民笑得像一只大狗狗，太可爱了」、「润娥：姐姐我在上班」、「怎么 有人30岁了还像和小孩子，也太可爱了」、「好喜欢这种氛围」、「像个求关注的孩子」、「这是『怒那闹木耶波哟』（누나 너무 예뻐요）」等。

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