罗PD凌晨突袭...成功绑架SEVENTEEN，成员们都超慌张！《NANA TOUR》首播收视2.1%，夺同时段第一！

tvN新旅行综艺《NANA TOUR with SEVENTEEN》在5日首播，第一集全国收视是2.1%、首都圈是2.3%。

爲了给在《出差十五夜-SEVENTEEN篇》中收到《出演花样青春》的 SEVENTEEN 送上惊喜旅行，制作组很努力规划一切！Pledis娱乐只有两人知道、提前与总管队长 S.coups 见面、策划假节目（找了帮手柳演锡），罗PD爲了不被 SEVENTEEN 的粉丝们捕捉，没有直飞东京，还到福冈转机 XD



但罗PD准备在饭店突袭时，却在走廊遇到正好要回房间的 Hoshi ，彼此都超慌张，罗PD赶紧跟他解释状况，之后成功突袭演唱会结束后在庆祝的 Joshua、珉奎、胜寛和Dino。在

睡梦中被突袭的成员们，各种反应也吸引大家视线，DK一睁开眼，就看到成员们在跳〈Left & Right〉，虽然有些惊慌失措但最后还跟著跳舞，净汉则说：「早就做好去旅行的准备！」Woozi 则陷入缓冲，圆佑和 Vernon 掩饰不住内心的困惑。以爲是要去其他节目旅行的 Jun 和 THE 8，也因为和成员们一起去的旅行而感到高兴。



此前在制作发布会上，罗PD提到收视公约，表示如果收视超3％的话，就会带 SEVENTEEN 在韩国两天一夜的旅行。5日首播也开出2.1%的收视，也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「是男团综艺，比想象的要好，真希望一直都好」、「3%一定要试试看..」、「从下周开始旅行和玩游戏应该会很有趣」、「成员们几乎都不认识，昨天看的时候很有意思」、「比想象的要好，下周再涨吧」、「本来就有好感，但是看完更有好感，我理解制作组爲什么成爲粉丝了」、「昨天看了觉得很有趣，下周也会看的」等等。



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