BXB回归先翻唱Turbo〈The Black Cat Nero〉！河珉一头红发超吸睛～

男团BXB（Jihun智训、Hyunwoo炫佑、Siwoo始遇、Hamin河珉）11日将携第二张单曲专辑《Chapter 2. Wings》回归，先行曲〈The Black Cat Nero〉率先公开。

BXB去年上半年化名「4点」参加男团竞演生存节目《PEAK TIME》，8月推出首张单曲专辑《Chapter 1. Our Youth》，专辑欲传达最耀眼最心动的学生时期，而时隔4个月推出的《Chapter 2. Wings》则是要摆脱学校、补习班等反覆的日常，描述青春的自由与从中获得的快乐、回忆等等。



正式回归前，BXB先公开了先行曲〈The Black Cat Nero〉，〈The Black Cat Nero〉最早是义大利童谣，1995年Turbo（时任成员金钟国与金正男）曾翻唱，爆红成为韩国国民歌曲之一，‎ATEEZ 2021年也曾翻唱并收录於专辑《Season Songs》中。



今（5）日上午BXB前往KBS《Music Bank》（音乐银行）打歌，河珉一头红发相当显眼，四人比出各种猫咪相关姿势，包括时下流行的猫咪爱心。



〈The Black Cat Nero〉舞台稍早已公开：



最后来听听他们4个月前带来的〈Planet〉吧！不晓得此次主打歌是什么风格呢？



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