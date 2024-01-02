朴敏英新剧《和我老公结婚吧》发布会现场为前男友事件道歉：一直都在后悔，是身体和精神上很痛苦的一年

朴敏英为前男友事件道歉。

新年第一天，tvN新月火剧《和我老公结婚吧》制作发布会在线上举行，朴敏英、罗人友、李伊庚、宋昰昀、李起光等主演出席了活动。



发布会上朴敏英提到前男友争议，并为此道歉。 早前，朴敏英前男友姜钟贤因涉嫌联合妹妹挪用众多相关公司资金，还通过非法的资金交易来操纵相关股价，造成多名民众受骗。 姜钟贤被爆出与朴敏英交往时，朴敏英的姐姐也被挖出在姜钟贤底下的公司里担任外部理事一职。不过，朴敏英也快刀斩乱麻，当天恋情被爆，第二天就宣布已经分手。可惜因为交往过，朴敏英还是被波及到，遭到检方传唤，名誉受到影响。

时隔数月，朴敏英终於亲自开头提到此事，表示：「实际上（去年）是身体和精神上很痛苦的一年，当我还在考虑到底能不能演好这种作品时，是导演给我打了电话。 （那段时间）说长不长说短不短，我一直都在后悔。在精神科接受脑波检查的时候，我的自责感已经出现了红色危险信号。 」

朴敏英继续表示：「那件事情反而让我去思考我的本职工作是什么，什么时候是幸福的时候，片场也如之前一样只要好好表演就会察觉（自己）『美到发光』，给我上了一课。 」



「现在我已经接纳了一切，想要告诉大家让大家费心了，虽然早点说可能会更好，但我想要以健康的面貌，更真诚的态度向喜欢我、珍惜我的朋友们说一句对不起。不再引起任何负面消息，作为演员好好展现好的一面才是正确的答案，过去的20年里我一直说要成为让大家引以为傲的演员，（那件事情）我真的很后悔，我会好好回到之前的状态，还请大家多多关注。 」

此外，《和我老公结婚吧》讲述了女主「姜智媛」（朴敏英 饰）亲眼目睹了丈夫「朴敏焕」（李伊庚 饰）和闺蜜「郑秀敏」（宋昰昀 饰）出轨，被两人杀害之后重生会到10年前，开始第二次报仇的故事 。

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