一杯咖啡引发的骂战！外网抵制这些K-POP爱豆：你们喝的都是人血咖啡！气炸韩国网友

最近以色列-哈马斯冲突令国际K-POP饭圈的政治意识高涨，相当多的粉丝表示支持巴勒斯坦，情况升级到了一个程度，以色列所支持的像星巴克、麦当劳等成为了粉丝讨论的焦点，呼吁抵制这些品牌的声音占据了主导地位。

外网上有人发布了K-POP爱豆中喝星巴克的名单，呼吁大家一起抵制她们。 其中有全昭弥(Somi)、BLACKPINK Jennie、aespa全员等，还有NCT道英被选为麦当劳「幸运汉堡」大使，也引发了外网网友的不满。 外国网友们对此评论：「不好意思昭弥啊，从现在开始我不再追踪你的SNS，因为你支持他们」、「抵制星巴克」、「人血咖啡」、「请你道歉」、「韩国有那么多咖啡店，但是星巴克因为支持在巴勒斯坦发生的惨痛事件而损失了金钱，突然K-POP粉丝们就开始大肆宣传该品牌了」、「星巴克是支持以色列的品牌，喝它就是无知的行为，喝它就等於你在支持大屠杀」。



NATE PANN论坛上有网友分享了外网的内容，很快就引发了无数韩国网友的围观和讨论，大家纷纷表示：「你们有所不知，韩国的星巴克是100%国内控股，只是名字用了星巴克而已，完全是韩国本土品牌，和以色列毫无关系，懵懂的外国人啊」、「 事实就是星巴克在韩国有著独立的经营权，新世界集团占股100%」、「你们的留言对爱豆就是恐怖袭击啊」、「老实说明星的影响力很大，要喝的话就安安静静私下喝啊，为什么一定要上传到SNS上呢，真的没必要」、「 呵呵呵，一提到旭日军旗每次都骂韩国人敏感，这次轮到你们了，那我们为什么非要听你们唧唧歪歪」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻