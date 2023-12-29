李善均生前最后访问曝光！将演技人生比拟为日记：「想写另一本日记」

演员李善均日前疑似承受不住来自各方的压力，选择在车内结束了生命，享年48岁，消息一出也震撼全球。而海外媒体News Magazine Chicago也在YT频道上公开了李善均今年10月7日於美国受访的部分影片内容，呈现他对於演戏仍相当有热情。

News Magazine Chicago表示，此影片为李善均今年10月7日在美国进行专访时所留下的部分影像，也是最后一次的生前对话。李善均被问到自己如何看目前自身的发展？他表示回想起自己踏上了奥斯卡殿堂，作品赢得了最佳作品赏，还得到了来自好莱坞各大名家的掌声，是他作梦都无法想像到的经历，甚至他形容像是参加一个非常完美的旅行团，像梦境一样。所以他觉得自己目前的发展真的是太棒了。



李善均也提到当时获得了一个「Asian Pop-up Cinema」奖项，似乎是对於努力不懈的他给予肯定。对於之后的演技人生，他提到了「该写下另一本日记」，意思应该是开启另一阶段的篇章，并非那种想达到什么目标的野心，而就只是想记录下一部一部作品，塑造角色的过程。



李善均说，演员们的优点或是缺点，都在於思考如何将文字剧本中的人物活灵活现地表现出来，让角色表现更加丰富。在这间接的经验中，是经过非常多的思考流程的，与其说大家不知道这些过程，不如说是这些过程其实非常珍贵并且很有趣。李善均的言谈之间展现出许多他对於演戏方面的热情与深切经验。



他更提到演技对他来说是「别人出的作业」。他提到自己并不是一个很有规划的人，不是那种会好好预习复习的学生，但他想要好好地完成交付作业。作业做得好又做得丰富，人也就逐渐地成长了，他觉得自己的生活就是如此。他也将演戏说成是一本日记，得奖的经历不断累积，也会开始希望想写下一本日记。意味著进入其他的角色与其他作品、其他崭新尝试。

不过令人惋惜的是，李善均再也没有办法写下更多演技日记了，人生止步，影坛也痛失一位好演员。

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