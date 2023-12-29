BLACKPINK确定不与YG续签个人合约！Jennie成立工作室「挖角」旧经纪人，成员新去处成焦点

YG娱乐今日正式宣布不会与BLACKPINK签订个人合约，未来合作关系将止步於团体合约。

YG今日发布声明称，不久前与BLACKPINK签订了团体活动的延长合约，商议后决定不签订个人活动的追加合约：「本公司将尽全力支持BLACKPINK的活动，以温暖的心意为成员们的个人活动应援。 」



YG娱乐本月6日宣布与BLACKPINK签订团体合约，并预告即将推出新专辑、举办超大型世界巡回演唱会。



成员之一Jennie与母亲共同成立个人工作室「ODD ATELIER」，宣布SOLO活动将全部通过OA展开。 Jennie此行带走了YG时期的两位经纪人，其中一位是室长级经纪人，另一位是road经纪人，都是陪伴Jennie多年的工作伙伴。 之前为Jennie打造妆容和发型、不隶属於YG的工作人员也会继续与她合作。





BLACKPINK於2016年通过YG出道，去年9月发行的第二张正规专辑《BORN PINK》登顶英国Official Album Chart「TOP100」排行榜榜首，是K-POP女子组合首次。BLACKPINK与YG的合约於今年8月初到期，9月17日在首尔举办目前为止最后一场演唱会，另外3位成员Lisa、Jisoo、ROSÉ的个人合约情况尚未公开。

因YG娱乐为旗下艺人制作新歌和专辑的周期普遍较长，个人合约泡汤的消息令不少粉丝感到愉悦，期待成员门在新公司能获得更多支持、积极展开SOLO活动。







Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻