李善均友人：他因为家人痛苦而备受煎熬！经纪公司：守护逝者最后一程不受任何冤屈

知名男演员李善均疑似在车内烧炭轻生的消息曝光后引爆关注。

昨日（27日）上午警方接到报警称「老公留下遗书出走了」，之后就在首尔卧龙公园找到了一名40代男性，最终经过警方确认为李善均，发现他时已经失去了生命迹象，而报案人则是他的妻子田慧振。警方推测他做出了极端选择，具体死因正在调查中。 於此同时26日jtbc独家报导了李善均涉毒案的细节，称他尿检和毛发检测结果均呈阴性，且还委托了测谎机构，希望通过科技手段来辨别自己和指认者A某的证词。

李善均从今年10月起就因涉毒案一直接受警方的调查，12月23日还前往了警署。 据李善均的身边人爆料，这段时间有不少YouTube频道和网站故意夸大、过度解析案件的过程，李善均看到家人因为他的事情痛苦而备受折磨。



李善均的友人透露：「李善均的事情公开后，尚未确定的事情就被一些营销号拿来故意放大，甚至连他的朋友都不放过，为此他十分痛苦，（李善均）看到家人们因他受到伤害，他也备受煎熬。」



李善均疑似烧炭自杀的消息曝光时，就有媒体第一时间联系了他的所属经纪公司，但经纪公司一直没有任何回应。 事隔几小时后经纪公司发布了正式的官方声明，表示：「很抱歉要传达这样一个遗憾的消息，李善均於12月27日离开了这个世界，我们悲痛、惨澹的心情无以言表。 恳请谨慎避免任何臆测和猜测的虚假事实传播，以及基於此的恶意报导传出，守护逝者的最后一程不受冤屈。」

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