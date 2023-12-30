韩剧《与恶魔有约》在SBS演技大赏上夺下最佳CP共五项奖座！金裕贞：我会把奖交给宋江的～

最近宋江和金裕贞这对CP讨论度真的太高啦～，恭喜两位！！！

昨晚【2023 SBS演技大赏】完美落幕，on 档中的 SBS X Netflix 热门奇幻浪漫喜剧《与恶魔有约》也成功拿下了五个奖座，女主角金裕贞则与大前辈申东烨搭档主持，非常顺利的结束了这个重责大任。



剧中金裕贞身边的得力秘书姐姐徐正妍拿下了迷你剧喜剧类型的「最佳女配角奖」，而喜感满分的野狗派二把手郑顺元也拿下了迷你剧喜剧类型的「最佳男配角奖」。



在年度CP（情侣）事前投票时，以第一名拥有大幅领先票数的金裕贞和宋江，也成功在当晚拿下「最佳CP奖」。金裕贞上台感谢了所有同僚、工作人员以及支持他们的观众朋友们，很遗憾宋江因繁忙行程无法出席当晚的活动，最后金裕贞表示：「我会把奖好好传递给宋江的～，祝大家新年快乐！谢谢大家。」



之后，两位主角也分别拿下了优秀的奖项。

▼男子最优秀演技奖（迷你剧喜剧）：《与恶魔有约》宋江



▼女子最优秀演技奖（迷你剧喜剧）：《与恶魔有约》金裕贞



金裕贞领奖后也受到感触，热泪盈眶地说著感言：「感谢大家，今年是我演戏的第20年。」、「刚刚东烨前辈问我，我才意识到一些事情，事实上这一路走来有多辛苦，我并不自知，但是一直有人询问，还有认出我的这么多人，我才能回头看看过去，今后我也不会丢掉梦想，长长久久地演戏，我也会努力成为一个健康的人。」



延伸阅读：【2023 SBS演技大赏】完整得奖名单：双大赏《模范计程车2》李帝勋《恶鬼》金泰梨《与恶魔有约》金裕贞&宋江夺最佳CP

此外，《与恶魔有约》目前也在韩网上蝉联了三周电视剧话题榜的冠军，并於 Netflix 上拿下了全球排名第二的好成绩，展现了强大的影响力，套一句网友的话：「现在有很多人希望他们俩原地结婚。」就知道CP粉有多么多了～！再次恭喜他们拿下了「最佳CP奖」。



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