「YouTube Music」在2023年播放次数TOP.5的歌：BLACKPINK Jisoo、BTS柾国夺下冠亚军，(G)I-DLE对上NewJeans

来看看这五首KPOP顶级热门歌曲你是不是都听过，没听过就趁现在赶快补齐吧！

「YouTube Music」（文中简称YM）公开了频道上热播的KPOP歌曲前五名的播放量，冠军和亚军分别由两大KPOP人气团体的成员solo曲夺下名次，尤其冠军成绩特别惊人，我会搭配MV首播的公开时间给大家做参考。

No.1〈FLOWER〉，BLACKPINK Jisoo，YM 播放量 8.01 亿次，MV 观看次数：4.4 亿，首播日期：2023 年 3 月 31 日。



No.2〈Seven〉，BTS 柾国，YM 播放量 6.09 亿次，MV 观看次数：3.1 亿，首播日期 2023 年 7 月 14 日。



No.3〈Queencard〉，(G)I-DLE，YM 播放量 5.5 亿次，MV 观看次数：2.8 亿，首播日期 2023 年 5 月 15 日。



No.4〈OMG〉，NewJeans，YM 播放量 5.31 亿次，舞蹈版 MV 观看次数：1.9 亿，首播日期 2023 年 1 月 3 日。



NewJeans〈OMG〉MV 观看次数：2974万，首播日期 2023 年 1 月 2 日。



No.5〈Cupid〉(Twin Ver.) ，FIFTY FIFTY，YM 播放量 5.24 亿次，MV 观看次数：1.5 亿，首播日期：2023 年 2 月 23 日。



不得不说女团的音源成绩在今年表现非常亮眼，这几首你都猜中了吗？

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