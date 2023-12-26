SJ东海新剧《男与女》今日首播！东海：「一开拍就是与交往7年的女友分手戏，这也太难了～」

由Super Junior成员李东海与新生代女演员李雪共同演出的Channel A周二电视剧《男与女》今日即将首播，也在下午举办了线上的制作发表会，主要演员们与制作团队都远端与大家进行互动。

电视剧《男与女》剧情描述交往了第7年那个夜晚，这对恋人在Motel的电梯前相遇，彼此身旁却有著另一位异性友人，是爱情还是倦怠，旁徨在这些情节之间的年轻男女们，将带来令大家高度共鸣的爱情故事。



身为男主角的东海表示，在剧中他与李雪饰演一对交往7年的恋人，被问到两人都聊些什么内容呢？东海表示两人刚认识时的确相当的尴尬不自然，因为自己也不知道李雪演员是什么样的个性。



东海接著说，两人的第一场合拍的戏就是分手戏，所以老实说难度是相当高的，并不是一般的分离，而是交往了7年之久的最后一次见面，必须拍出充满了情感的别离，这点真的相当困难，所以他与李雪才沟通了很多，就算在车子里也一起坐著，一边读著剧本一边思考该怎么表现比较好，进行了很多讨论。



相反的李雪演员则说，自己觉得最困难的戏码是她充满年轻青涩的画面，她表示自己对这样的题材感到陌生，虽然与前辈（东海）也有些不熟悉的部分，但随著拍摄时间越长，也渐渐打开了话匣子。还透露就连东海在海外进行巡回演出时，两人还透过视讯的方式讨论剧本内容。李雪也说两人的关系变得亲近许多，相互了解后有些互动方面就会变得自然一些，实际上变得更熟络了。《男与女》将於12月26日晚间10点30分首播。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻