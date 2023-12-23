【韩网热帖】车太铉的排除法，厘清金钟国46年都没有女友的原因

车太铉在《我家的熊孩子》吐槽金钟国肌肉太大块，直言这才是他找不到女朋友的原因！车太铉：「46年都没有女友的话，是不是该改变身材了呢？你是没钱还是没工作？不就是因为爆肌身材才没有女友吗？」

车太铉展开分析：「你想想，从前你刚出道时因为长得丑被人说不可以摘下墨镜，但现在没人指责你的外貌吧？那时候没钱，现在很有钱，也很有人气！二十几年来唯一没变的就是肌肉身！」

结论：长相、财富、人气现在全都不缺，找不到女友的原因就是爆肌身材。



韩国网友评论：

1. 逻辑之王kkkk

2. 超有道理耶kkk

3. 很有说服力耶？哎？ kkk

4. 无法反驳

5. 眼神又干嘛那么认真kkk

6. 要被他笑死

7. 确实，是时候改变了！

8. 为了维持这样的身材，每天要投资时间运动和管理饮食，无法和女生一起吃面包意面辣炒年糕啊

9. 比金钟国更严格运动和管理饮食的专业健美运动员都有谈恋爱和结婚

10. 不对啊，20年间年龄也涨了啊kkk我都差点被他说服

11. 「肌肉身」这措辞也太好笑kkk

12. 车太铉的生活乐趣好像就是逗别人，又好笑又有说服力kkk

13. 他之前也吐槽过金钟国：「没人喜欢数著吃25颗杏仁的男人」kkkkk

14. 初恋就成功的人果然不一样kkkk

出处：https：//theqoo.net/hot/3045570583

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