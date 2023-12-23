金东旭结婚了♥新娘首曝光曾是「少女时代预备成员」 秀英也到场祝贺！

金东旭在今年8月宣布将在冬天举行婚礼，当时所属社Keyeast表示：「准新娘是兼具美貌与才气的圈外人，两人以信任为基础认真交往，最终结出了结婚这一美丽的果实。」

22日，金东旭在明洞教堂举行婚礼，引发人们的好奇心的新娘身份也被公开。新娘 Stella Kim 是美国出身的侨胞，她曾SM娱乐公司练习生出身，以少女时代预备成员而闻名。据悉，Stella Kim 曾来往於韩国和美国进行练习生生活，但是因爲父母的反对没能签约。最终考入纽约大学，担任化妆品品牌全球行销专家。

当天，少女时代崔秀英在 IG 上传婚礼照片，并写下：「比想象的...还要美丽，是王妃吗？希望今天所有的祝福都指向你，祝贺你。」照片中，金东旭和 Stella Kim 正在教堂举行婚礼，还有秀英和身穿婚纱的 Stella Kim 一起露出灿烂的笑容。



此外，演员郑雨盛、车太铉、柳海镇、申河均、吴政世、李清娥、郑敬淏、金材昱等人也作爲宾客出席。

而金东旭今年一口气出演《偶然遇见的你》和《有利的诈欺》两部剧后，日前也确定担任SBS新剧《虽然不强大但很有魅力的重案组》男主角。该剧是犯罪调查喜剧，讲述全国倒数第一的重案组，和最顶尖的菁英重案组组长相遇，成为最强组合的故事。



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