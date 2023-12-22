冬冷心不冷！圣诞跨年片单推荐：《烈女朴氏》《婚礼大捷》《闪亮的西瓜》《换乘恋爱》

冬至甫过，接下来迎接圣诞节与跨年，天气虽然冷，但KSD推荐片单让你心不冷！

《烈女朴氏契约结婚传》

当朝鲜时代寡妇穿越到现代是什么样子？李世荣穿越到现代和裴仁爀结成契约婚姻，弄假成真爆笑又浪漫！收视节节高升！目前已结局可以一次看！（‎更多剧情介绍请点）



《婚礼大捷》

当朝鲜时代鳏夫遇上寡妇呢？路云和赵怡贤携手展开「婚礼大作战」（即婚礼大捷），同样爆笑又浪漫，但还被网友评价「有深度」，是怎么个深度呢？今日即将完结！（‎更多剧情介绍请点）



《闪亮的西瓜》

厉云穿越到过去，竟和爸爸成了同龄！丽云和崔显旭共谱热血又动人的青春，加上题材包含「聋人」与「听人」相处，绝对温暖你心，千万不要看剧名便错过了！（‎更多剧情介绍请点）



《换乘恋爱》

还记得《换乘恋爱2》海恩和贤奎带给我们的悸动吗？看了他们绝对相信爱情！而《换乘恋爱3》也即将在29日起於黄Viu煲剧平台与大家见面，等待第三季前可以复习第二季！



《全知干预视角》

《全知干预视角》就要真的推荐你圣诞特辑了！看276集有IZ*ONE权恩妃、崔睿娜与金玟周合体过圣诞，277集有电影《外星+人》金泰梨、金宇彬、廉晶雅……！



你口袋里还有其他圣诞跨年片单呢？也欢迎推荐！

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